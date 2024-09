Gioia Tauro. Vende marijuana e si fa pubblicità sui social, arrestato dai carabinieri

A casa dell'uomo sono stati rinvenuti bilancini di precisione, dosi singole e due barattoli contenenti oltre 700 grammi di infiorescenze

GIOIA TAURO – Un cittadino gioiese è stato arrestato perchè trovato in possesso con quasi 1 kg di marijuana. L’uomo, arrestato dai carabinieri , ha attirato le attenzioni dei militari in quanto sui propri profili social pubblicizzava un’attività commerciale non meglio specificata, indicando anche orari

di reperibilità e periodi di ferie. È stata pertanto perquisita la sua abitazione dove, all’interno di una coperta nascosta in una stanza da letto individuata dal cane dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, dosi singole di sostanza e due barattoli contenenti complessivamente oltre 700 grammi di infiorescenze.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi di laboratorio che confermeranno o meno la natura della sostanza e l’uomo è stato tratto in arresto.