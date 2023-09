Gioiosa Jonica. Bruni(Pd): “La chiusura della Jonio-Tirreno comporterà insostenibili disagi" - Tempostretto

"Occhiuto dimostra nuovamente l’incapacità di utilizzare strumenti democratici per prendere in considerazione le istanze e le proposte degli amministratori"

GIOIOSA JONICA- C’era anche la consigliera regionale del Partito Democratico, Amalia Bruni, al Consiglio Metropolitano aperto di sabato che si è tenuto a Gioiosa Jonica, dove si è discusso della totale chiusura al transito veicolare della strada Jonio-Tirreno, per i lavori di manutenzione straordinaria alla Galleria di valico Limina a partire da gennaio del 2024, chiusura che si protrarrà per ben due anni.

“Riteniamo che chiudere un’arteria fondamentale come questa rappresenti una grave sconfitta non solo per i comuni coinvolti, ma per la Calabria intera che ancora una volta si troverebbe costretta a restare indietro rispetto al resto dell’Italia in termini di sviluppo, infrastrutture e collegamenti”. Ha commentato la consigliera regionale del Pd. “Mi dispiace rimarcare con grande amarezza l’assenza di altri consiglieri regionali e, cosa ancora più grave, l’assenza del presidente della Giunta regionale.

Occhiuto – ha sottolineato Bruni – dimostra ancora una volta l’incapacità di utilizzare strumenti democratici per prendere in considerazione le istanze e le proposte degli amministratori, dei sindaci e di chi rappresenta il territorio. Un’occasione persa, l’ennesima, da parte del presidente per dare ascolto ai calabresi, a una collettività che non molla, non demorde, ma che è invece il simbolo di una Calabria desiderosa di democrazia”. Per oggi è stato fissato un incontro in Regione dove sono stati invitati i sindaci e l’Anas, senza però alcuna convocazione della Città Metropolitana, come specificato dallo stesso sindaco Versace. “Auspichiamo una proposta unitaria – prosegue la consigliera regionale Dem – che coinvolga tutti i soggetti istituzionali, sociali ed economici.

Sarebbe opportuno che il tavolo accogliesse le proposte presentate nel corso del Consiglio Metropolitano e si garantisse un ascolto adeguato rispetto alle preoccupazioni emerse. Non servono esercizi di fantasia, è tempo di soluzioni concrete. Si tratta di affrontare le criticità che inevitabilmente emergeranno con la chiusura della strada e che andranno a incidere sulla qualità della vita e sulla tenuta economica del territorio. Primo tra tutti, il problema di come garantire adeguate prestazioni sanitarie ai cittadini di quei territori. È d’obbligo valutare tutte le conseguenze. Come Partito Democratico seguiremo l’evolversi della questione, impegnandoci affinché sia garantita sì la sicurezza, ma con opportune tutele e senza disagi per i calabresi”.