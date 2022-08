Giorgia Meloni a Messina tira la volata a Fratelli d'Italia - Tempostretto

La leader sarà in città, al Vascone, alle 12, lunedì 29 agosto, in coincidenza con Salvini

MESSINA – Non solo Salvini lunedì prossimo a Messina. Ci sarà in coincidenza, alle 12, al mercato Vascone, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Un’occasione per lanciare i candidati alle politiche e alle regionali del partito.

Il Vascone sarà la prima tappa. Aggiornamenti in corso sul programma dopo l’immersione nel mercato cittadino, tra la gente.

Meloni, in corsa per la leadership nel centrodestra e con aspirazioni di guidare il governo, in caso di vittoria alle politiche, torna a Messina dopo il comizio a Piazza Cairoli (nella foto) durante le amministrative.

AGGIORNAMENTI