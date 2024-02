Giorgia Meloni in Calabria per firmare l’accordo di coesione con Occhiuto

Subito dopo la firma con il presidente Occhiuto per la presidente del Consiglio è prevista anche una visita a Reggio Calabria

Venerdì prossimo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, potrebbe giungere in Calabria per firmare insieme al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, l’accordo del Fondo di sviluppo e coesione, che si aggira intorno ai 2 miliardi di euro. La firma dovrebbe avvenire a Gioia Tauro, ed è prevista anche la presenza del ministro per le politiche di coesione Raffaele Fitto. Subito dopo per la presidente del Consiglio è prevista anche una visita a Reggio Calabria. “Sto lavorando molto bene col ministro Fitto, – ha dichiarato il presidente Roberto Occhiuto – siamo molto avanti nella definizione dell’accordo di coesione. Pertanto confido nel fatto che da qui a brevissimo sarà firmato l’accordo di coesione fra la Calabria e il governo nazionale per dare la possibilità alla mia Regione di utilizzare le risorse del Fondo Sviluppo e coesione che De Luca lamenta il governo non ha messo ancora a disposizione”. Inoltre, sempre in questa settimana, il presidente della Regione Calabria, dovrebbe incontrare nei prossimi giorni anche l’ad di Ryanair Michael O’Leary e il braccio destro diElon Musk, Tim Hughes di Starlink, per un progetto di servizio Internet ad alta velocità in Calabria.