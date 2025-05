Giornata della legalità, corona d’alloro in via Giovanni Falcone

Giovedì 22 maggio l'iniziativa della Terza Municipalità a Messina

MESSINA – Giovedì 22 maggio, alle 10:30, in occasione della Giornata della legalità, il Consiglio della Terza Municipalità procederà alla deposizione della Corona d’alloro in via Giovanni Falcone al Villaggio Sant’Annibale (ex Case Gialle).

L’iniziativa si svolge in sinergia con la parrocchia del Villaggio, Madonna delle Lacrime.

Hanno già confermato la loro presenza il vice prefetto, il vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Bordonaro, il comandante della Polizia municipale di Messina. Invitate anche le scuole comunali della Terza Municipalità.

A comunicarlo il presidente Alessandro Cacciotto. L’iniziativa sarà coordinata dall’avvocata Silvana Paratore.