"Giornata dello sport Aics Messina", domenica a Piazza Lo Sardo - Tempostretto

Domenica mattina in Piazza Lo Sardo si potranno praticare 11 sport diversi. Il presidente Margareci: "Ringraziamo le associazioni e il Comune per la collaborazione"

MESSINA – Sipario alzato sulla “Giornata dello Sport AICS Messina”, in programma domenica 22 ottobre (inizio ore 9) nella rinnovata piazza Francesco Lo Sardo nel centro cittadino. La presentazione ufficiale dell’evento multidisciplinare si è tenuta nella sede del Comitato Regionale dell’Aics Sicilia Aps in via Cesare Battisti.

All’incontro presenti l’assessore comunale con delega a “Pubblica istruzione e Servizi scolastici” Pietro Currò, il presidente dell’Aics Sicilia Aps Lillo Margareci, il segretario organizzativo dell’Aics Sicilia Aps Mario Adorno ed il presidente provinciale dell’Aics Messina Pierangelo Margareci.

“Lo sport ha una grandissima valenza sociale, è uno strumento prezioso che permettere di tenere lontani i ragazzi da pericolose deviazioni – ha dichiarato l’assessore Currò -. Sono vicino all’AicsMessina in questa lodevole iniziativa, che arricchirà di colori ed entusiasmo Piazza Lo Sardo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Lillo Margareci: “Il Comitato provinciale di Messina ha lavorato per settimane all’organizzazione della Giornata dello Sport, che rientra nel progetto nazionale Start. Adesso manca poco per trasformare in realtà ciò che è stato programmato. Come Aics Sicilia, ci tengo a ringraziare le associazioni che prenderanno parte all’intensa giornata, il Comune di Messina e l’assessore Currò per la concreta collaborazione”.

La giornata dello sport Aics Messina

La giornata dello sport Aics Messina è inserita nel progetto nazionale “S.t.a.r.t. Sport, Training and Activity Reservation by Technology”, godrà della partecipazione di ben 26 associazioni affiliate all’Aics e numerosi ragazzi delle scuole. I partecipanti si cimenteranno in 11 sport diversi: karate, shorinji kempo, judo, pattinaggio artistico, pattinaggio in-line, yoga, bastone siciliano, ginnastica, bodybuilding, pallavolo e calcio.

