Giornata europea dei parchi, gli eventi sui Nebrodi

Una settimana alla scoperta del Parco dei Nebrodi, il programma degli eventi comune per comune

Il 24 maggio si festeggiala Giornata Europea dei Parchi: si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo Parco Nazionale europeo.

Gli appuntamenti al Parco dei Nebrodi

Il Parco dei Nebrodi festeggerà questa ricorrenza da venerdì 17 maggio a lunedì 3 giugno con tanti eventi raccolti in un ricco calendario, che vede coinvolti, nell’organizzazione con l’Ente, Comuni, scuole, associazioni locali. Un’occasione per godere appieno della bellezza e della biodiversità del nostro territorio. Dodici gli appuntamenti in programma, in vari centri del territorio del Parco, da Acquedolci ad Alcara Li Fusi, da Sant’Agata di Militello a Cesarò e Ucria. Appuntamenti pensati per avvicinare soprattutto i più giovani e le scuole alla conoscenza della natura e del proprio territorio. Nella locandina allegata è possibile consultare il dettaglio degli eventi.

La settimana dei parchi

La celebrazione della Giornata Europea dei Parchi si svolge in più giorni, in un periodo definito anche ‘Settimana dei Parchi’, al fine di consentire una più ampia partecipazione, attraverso iniziative che portano alla scoperta delle meraviglie naturalistiche e delle eccellenze delle aree protette nonché di sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità.

Insieme per la natura

Ogni anno la Giornata Europea dei Parchi è dedicata ad un tema specifico, quest’anno “Insieme per la Natura“ è un invito a tutti i soggetti in campo ad operare e cooperare per la tutela della biodiversità, per il contrasto ai mutamenti climatici e per uno sviluppo sostenibile“ dando vita alle scelte per il futuro” .