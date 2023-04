Giornata mondiale dell'autismo, Palazzo Zanca si veste di blu: tutte le iniziative - Tempostretto

Domani la sede del Comune sarà illuminata del colore della campagna dell'Onu. Da oggi iniziative in tutta la città

MESSINA – Il Comune di Messina aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, in programma domenica 2 aprile, e per l’occasione Palazzo Zanca sarà illuminato di blu, colore associato da sempre alla campagna dell’Onu, giunta alla XIV edizione. Ma saranno tante le iniziative che da oggi, sabato 1 aprile, animeranno la città.

“Tutti i cittadini possono dare il proprio contributo”

Il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore dichiarano: “Riconoscere in una Giornata Mondiale la necessità di far crescere la consapevolezza di ciò che significa l’autismo invita ad allargare finalmente lo sguardo e ampliare il nostro pensiero verso persone che presentano una forma di disabilità peculiare. La complessità delle sindromi dello spettro autistico richiede, infatti, un impegno supplementare di comprensione, da parte dei singoli e dell’intera comunità, per poter approfondire la patologia e trattarla, quindi, secondo un approccio corretto. Tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità, possono e devono essere messi nella condizione di offrire il proprio contributo: solo così la nostra società potrà dirsi pienamente costruita sul lavoro, nel rispetto della dignità di ciascuno”.

Le iniziative

Le iniziative partono da oggi, sabato 1 aprile, alle ore 10, presso l’Ambiente Stadium di via Polveriera Messina: l’Unità operativa complessa NPIA del Policlinico Universitario di Messina sarà promotrice della Manifestazione “Senti come io Sento…”. Domenica, 2 aprile, dalle 9.30, presso l’Istituto Marino di Mortelle, il Comune di Messina e il CNR, in rete con l’AOU Policlinico, l’Università di Messina, l’Irccs Neurolesi Bonino Pulejo, l’ASP, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Progetto Interpares, le Associazioni dei genitori ed altri stakeholders promuoveranno la manifestazione: “Messina in Rete BLU”. Previste anche interessanti attività a cura dell’ASP di Messina, Dipartimento di Salute Mentale – Modulo Dipartimentale UOC Neuropsichiatria Infantile.

Martedì 4 aprile, alle 15.30, il Servizio di Diagnosi e Trattamento Intensivo Precoce del MD UOCNPIA del DSM, dell’ASP di Messina organizzerà alla Cittadella della Salute l’Open Day dal titolo “Dalla Musica ai Colori per sperimentare percorsi di Inclusione”, con un momento iniziale per i Saluti Istituzionali e le testimonianze preordinate presso l’Aula Mannino. Durante l’Open Day saranno coinvolti i minori con laboratori di musicoterapia, espressione pittorica ed espressione corporea situati presso il Centro Camelot, e con la partecipazione attiva di esperti musicoterapeuti e dell’Istituto Comprensivo Elio Vittorini. E’ previsto altresì, l’accesso preordinato alle famiglie e ai minori alla Stanza Multisensoriale presso il Servizio DiATIP.

Le attività pervenute dalle Associazioni dei Genitori e dagli Stakeholders, spiega il Comune sono diverse. Dal 16 aprile l’avvio delle Proiezioni Autism Friendly screening all’Apollo a cura delle associazioni: Associazione Bambini Speciali, Presidente Marco Bonanno, Associazione Cittadinanza Attiva, responsabile regionale dei Servizi Sociali CittadinanzaAttiva Angela Rizzo. Le proiezioni sono al Cinema Apollo, la cui responsabile è la dott.ssa Loredana Polizzi. Oggi, sabato 1 aprile, dalle 16, nel villaggio Sant’Agata, con la Supervisione delle Miniequipes Territoriali, si sperimenterà, nell’ambito del progetto Interpares, il primo pernotto–Messina nell’attività di cohousing, che coinvolgerà un gruppo di quattro utenti. Iniziativa promossa da Coop Audacia e Over the rainbow e dall’Associazione Nati per la Vita.