Protezione Civile e prevenzione a bordo: “Io Non Rischio” sulla Nave Telepass

Domenica al via la terza edizione della campagna sostenuta dal Gruppo Caronte & Tourist

MESSINA – Domenica 20 settembre 2026, dalle ore 10 alle 16, la campagna di comunicazione pubblica “Io Non Rischio” farà tappa a bordo della Nave Telepass del Gruppo Caronte & Tourist, in navigazione nello Stretto di Messina, con una giornata interamente dedicata a turisti e pendolari.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Volontariato e Protezione Civile “Mari e Monti 2004” in concerto con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana, è patrocinata dal Comune di Messina e sostenuta dal Gruppo Caronte & Tourist, che ha messo a disposizione sulla Nave Telepass uno spazio dedicato. In questo corner informativo, 14 Volontari Comunicatori incontreranno i viaggiatori per divulgare le buone pratiche di Protezione Civile relative ai rischi terremoto, maremoto, incendi boschivi e rischio vulcanico.

“Io Non Rischio” è una campagna di comunicazione pubblica basata sulla sinergia tra scienza, volontariato organizzato e istituzioni, che si rivolge a tutti con messaggi chiari e riconoscibili per trasformare la consapevolezza in azione 365 giorni l’anno. L’iniziativa mira a stimolare il ruolo attivo delle comunità nella quotidiana azione di prevenzione, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato di protezione civile, che contribuisce a fare la differenza nella sicurezza propria e altrui in caso di eventi calamitosi. La scelta di portare la campagna a bordo sfrutta una condizione unica: i 20 minuti della traversata dello Stretto di Messina. In questo lasso di tempo, vissuto dai passeggeri come una pausa di attesa, le persone non sono pressate dalla frenesia quotidiana e risultano particolarmente predisposte all’ascolto e al dialogo. Trasformare questo tempo di attesa passivo in un momento attivo di apprendimento permette di catturare l’attenzione dei cittadini e trasmettere con maggiore efficacia i messaggi di autoprotezione.

Il sindaco Federico Basile dichiara: “Iniziative come questa dimostrano come la Protezione Civile possa e debba parlare a tutti, anche in pochi minuti e nei momenti più semplici del viaggio, come una traversata in traghetto tra turisti e pendolari. È così che le buone pratiche di prevenzione arrivano davvero alle persone, nei luoghi in cui vivono il loro tempo. Ringrazio l’Associazione “Mari e Monti 2004” per l’impegno con cui, ogni giorno, contribuisce a diffondere la cultura della prevenzione sul nostro territorio”.

“Siamo particolarmente lieti di ospitare per il terzo anno consecutivo la campagna Io Non Rischio a bordo della Nave Telepass. Crediamo che la sicurezza e la prevenzione siano valori che si costruiscono ogni giorno attraverso l’informazione e la consapevolezza. Lo Stretto di Messina è un luogo di transito per migliaia di persone e trasformare il tempo della traversata in un’occasione di apprendimento rappresenta un’opportunità concreta per diffondere una cultura della protezione civile vicina ai cittadini. Per questo abbiamo scelto di sostenere con convinzione un’iniziativa che mette in rete istituzioni, volontariato e comunità, contribuendo a rendere il territorio più preparato e resiliente”, evidenzia Tiziano Minuti, Responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del gruppo Caronte & Tourist.

Per la presidente dell’Associazione “Mari e Monti 2004” Giovanna Filocamo: “La prevenzione si fa incontrando le persone nei luoghi della loro quotidianità e del loro viaggio. Portare ‘Io Non Rischio’ a bordo dei traghetti nello Stretto rappresenta un’opportunità unica: nei 20 minuti di navigazione, la naturale predisposizione all’ascolto dei passeggeri ci permette di diffondere la cultura della sicurezza e rendere ciascun cittadino parte attiva nella riduzione dei rischi”.