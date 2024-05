Giovane turista disperso in mare a Milazzo, ricerche in corso

L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo la segnalazione della compagna che non l'ha visto rientrare a riva

MILAZZO – Un giovane turista è scomparso in mare questo pomeriggio sulla spiaggia di Ponente a Milazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe gettato in acqua nella zona di spiaggia dell’ex discoteca Le Cupole ma non è rientrato a riva. La compagna ha quindi chiamato i soccorsi, tutt’ora in corso via mare, con due motovedette della Guardia Costiera impegnate, e sulla costa.