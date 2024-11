Giovani e start up: tre bandi per gli imprenditori tra agevolazioni e contributi a fondo perduto

Al fianco di chi vorrà accedere agli avvisi c'è il Messina Tourism Bureau con lo sportello di Imprendo.Me

MESSINA – Il Messina Tourism Bureau, grazie allo sportello di Imprendo.Me, si prepara a dare assistenza e consulenza su tre bandi e avvisi rivolti agli imprenditori del Sud Italia e in particolare a giovani e start up.

“On-Oltre, Nuove imprese a tasso zero”

Il primo è un bando di Invitalia, “On-Oltre Nuove imprese a tasso zero” e prevede finanziamenti per la creazione di micro e piccole imprese a partecipazione giovanile o femminile. Le agevolazioni riguardano finanziamenti a tasso zero fino a 10 anni e contributi a fondo perduto.

I contributi a fondo perduto

Una seconda attività di consulenza del team di Imprendo.Me è sui contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui mutui delle piccole e medie imprese erogati dalla Regione Siciliana. Possono presentare l’istanza le PMI con sede operativa in Sicilia intestatarie al 1 gennaio 2024 di un finanziamento per investimenti o capitale circolante. Previsti contributi a fondo perduto pari al 30% degli interessi. Le agevolazioni non superiori ai 10 mila euro. Le istanze di richiesta di contributi devono essere presentate dalle 12 del 12 novembre alle 17 del 12 dicembre 2024.

Le agevolazioni Resto al Sud

Il supporto di Imprendo.Me è anche per quanti vogliano accedere alle agevolazioni di Resto al Sud (finanziamenti, bonus liquidità, copertura spese ammissibili). A farne richiesta possono essere persone fisiche under 56 con residenza in alcune aree specifiche del sud Italia e del cratere sismico del centro Italia.

La mission di Imprendo.Me si conferma quindi quella di essere al fianco di imprese, start up e realtà innovative del territorio con servizi gratuiti di orientamento, formazione ed assistenza per accompagnarle in percorsi di crescita in un mercato sempre più globale. Nell’ottica di creare occasioni di sviluppo economico ed occupazionale il team di Imprendo.Me ha partecipato a SMAU di Milano, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione ed alla sostenibilità.

La due giorni di Smau è stata un’opportunità per dare spazio e visibilità a nuove idee imprenditoriali, creare reti, sinergie e approfondire le sfide dettate dalla doppia transizione digital e green indicate dal PNRR e dal RePower EU. Grande attenzione è stata posta anche alle strategie di sviluppo delle PMI che non possono più prescindere da dinamiche legate all’internazionalizzazione ed all’utilizzo su scala mondiale in sempre maggiori settori dell’IA.