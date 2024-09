Giro podistico delle Eolie, ancora Guidetti e Bonassi primi nella terza tappa

La frazione si è corsa a Lipari in un circuito cittadino per un totale di 5,8 km. Posizioni consolidate nella generale femminile, podio maschile ancora incerto

MESSINA – L’emiliano Mattia Guidetti e la bresciana Cristiana Bonassi ancora protagonisti nella terza tappa del “22° Giro Podistico delle Isole Eolie”, che si è corsa oggi nel circuito cittadino di Lipari. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Europa con il supporto dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon ed il patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, ha regalato un’altra intensa giornata ai 100 partecipanti, più i loro entusiasti accompagnatori, scaldata dal sole e impreziosita dai variopinti colori dell’arcipelago.

Dal punto di vista agonistico, al termine di cinque giri (in totale 5.800 metri), si è ripetuto il copione delle precedenti due gare di Salina e Vulcano con Mattia Guidetti (Corradini Rubiera) che ha avuto ragione del mai domo Fabio Rea (Lazio Atletica Leggera) con il crono di 20’25”. Piazza d’onore per Rea, attardato di 13”. Terzo l’australiano Tony Russo; per lui 21’17”. A seguire sono giunti al traguardo di Marina Corta: Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Silvestro Rizzo (Podistica Messina), Luca Mastromarino (Atletica Pavese), Valerio Facciolo (Euroatletica), Paolo Pelagrilli (Gs Filippide), Simone Cincotta e Salvatore Ceraolo dell’Amatori Sant’Agata Anspi.

Undicesima assoluta e prima delle donne Bonassi (Arieni Team), che ha allungato sulle rivali più accreditate già nella tornata d’apertura, chiudendo in 24’19”. Seconda Mariagrazia Roberti (Atletica Gavardo ’90). Alle loro spalle: Elena Polacchi (Liger Team), Anna Maria Saoittini (Arieni Team), Maria Elisabetta Lana (Unione Sportiva Atletica), Elena Breusa (Gs Pomaretto) Nadia Turotti (Rebo Gussago), Rosangela Grecis (Cus Bergamo), Francesca Colafati (Fidippide Messina) e Roberta Lodesani della Corradini Rubiera.

Nella classifica generale maschile resta un po’ di incertezza per le posizioni del podio, mentre nella femminile Bonassi ha messo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Domani (venerdì 13 settembre, ndr) è in programma la competizione di Malfa, comune di Salina.

Articoli correlati