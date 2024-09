Giro Podistico delle Eolie, Crisafulli: “Pronti alla 22ª edizione con grandi novità” VIDEO

Domani il raduno degli iscritti, da lunedì a sabato le cinque tappe a Lipari, Vulcano, Stromboli e Salina due volte con un giorno di riposo

Il presidente della Polisportiva Europa, Costantino Crisafulli, che da oltre vent’anni organizza il Giro Podistico delle Isole Eolie a tappe ci presenta la 22ª edizione che prenderà il via lunedì. Tra novità e volti noti saranno in circa cento a radunarsi già nella giornata di domani, domenica 8 settembre, alle Isole Eolie per poi percorrere le tappe di Salina lunedì, Vulcano martedì, Stromboli mercoledì, giorno di riposo giovedì per concludere con le ultime due tappe a Lipari venerdì 13 settembre e nuovamente a Salina il sabato. Ci sarà modo di alternare i momenti puramente sportivi e agonistici alla possibilità di godere delle bellezze naturali delle isole Eolie come ogni anno.

Intervista a Costantino Crisafulli

Presidente, a che appuntamento siamo arrivati e come è stata organizzata?

“Siamo alla 22ª edizione, abbiamo cominciato nel 2001 con il solo stop del Covid. Le iscrizioni son andate benissimo perché abbiamo circa un centinaio di atleti, alcuni potrebbero ancora aggiungersi perché stanno tentando di prendersi dei giorni di ferie”.

Quali saranno le novità di quest’edizione?

“Come base quest’anno saremo sull’isola di Salina e il punto di riferimento sarà Lingua nella frazione di Santa Marina di Salina. Le novità in termini di tappe sono due: la prima Lingua-Malfa che ci permetterà di arrivare dentro il paesino; la seconda è la prima tappa che disputeremo a Vulcano che sarà in linea con un’unico giro”.

A livello di agonismo chi dobbiamo tenere d’occhio?

“Molti torneranno anche quest’anno, ci sarà Mattia Guidetti e degli outsider ci potrebbero essere. Ritorna con molto piacere l’australiano Tony Russo. A livello femminile attenzione a Cristiana Bonassi e anche Francesca Colafati che è un’atleta messinese che ha buone possibilità. Nel gruppetto delle donne potrebbero esserci ulteriori sorprese”.

Date uno sguardo al meteo? Potrebbe arrivare la pioggia lunedì nel messinese.

“La pioggia non ci crea nessun tipo di problema. Il meteo cerchiamo di non guardarlo e andiamo avanti. Sappiamo che siamo in un ambiente difficile considerando che ci spostiamo per mare e se Eolo si mette in movimento ci crea qualche problema, ma siamo pronti a tamponare eventuali problemi”.

Link all’intervista YouTube

Articoli correlati