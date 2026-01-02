Il Messina, l’augurio di Justin Davis e le “nuove sfide” del 2026

Il primo comunicato del nuovo anno è la risoluzione dei contratti di Giuseppe Elia e Marko Tesija. Gli auguri del presidente fanno sognare i tifosi

MESSINA – Un “buon 2026 a tutti voi, tifosi giallorossi”. L’augurio del presidente Justin Davis al popolo messinese è ciò che l’intera comunità calcistica sogna per l’anno nuovo. Un anno “straordinario” per chi “vive per questi colori”. Lo stesso Davis, anche a nome di Morris Pagniello e di tutta la società, ha parlato di un 2026 che “sarà l’anno delle nuove sfide, delle battaglie che combatteremo insieme, della passione che ci unisce. Sarete sempre la nostra forza. Auguro a tutti voi emozioni da far battere il cuore, come voi avete regalato a me. Forza Messina!”.

Intanto il primo comunicato del 2026 dell’Acr Messina riguarda la risoluzione dei contratti con Giuseppe Elia e Marko Tesija. La società ha ringraziato “entrambi i professionisti per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso in maglia giallorossa”. Sul fronte mercato, a fine anno si è registrato il tesseremento di Matteo Giangregorio al Gravina. Il portiere classe 2006 per settimane è stato aggregato al Messina ma senza convincere appieno.