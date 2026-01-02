 Il Messina, l'augurio di Justin Davis e le "nuove sfide" del 2026

Il Messina, l’augurio di Justin Davis e le “nuove sfide” del 2026

Redazione

Il Messina, l’augurio di Justin Davis e le “nuove sfide” del 2026

venerdì 02 Gennaio 2026 - 12:30

Il primo comunicato del nuovo anno è la risoluzione dei contratti di Giuseppe Elia e Marko Tesija. Gli auguri del presidente fanno sognare i tifosi

MESSINA – Un “buon 2026 a tutti voi, tifosi giallorossi”. L’augurio del presidente Justin Davis al popolo messinese è ciò che l’intera comunità calcistica sogna per l’anno nuovo. Un anno “straordinario” per chi “vive per questi colori”. Lo stesso Davis, anche a nome di Morris Pagniello e di tutta la società, ha parlato di un 2026 che “sarà l’anno delle nuove sfide, delle battaglie che combatteremo insieme, della passione che ci unisce. Sarete sempre la nostra forza. Auguro a tutti voi emozioni da far battere il cuore, come voi avete regalato a me. Forza Messina!”.

Intanto il primo comunicato del 2026 dell’Acr Messina riguarda la risoluzione dei contratti con Giuseppe Elia e Marko Tesija. La società ha ringraziato “entrambi i professionisti per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso in maglia giallorossa”. Sul fronte mercato, a fine anno si è registrato il tesseremento di Matteo Giangregorio al Gravina. Il portiere classe 2006 per settimane è stato aggregato al Messina ma senza convincere appieno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Nuovo impianto per l’umido a Mili, parte l’iter per gli espropri
Basamento del Pilone di Capo Peloro, lavori affidati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED