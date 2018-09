Appalto Siracusa Gela, il Cas e la Pachira: assolto super consulente Polizzott

Non regge l'accusa di corruzione contestata dalla Procura di Messina Stefano Polizzotto, l'avvocato palermitano e consulente di enti locali e privati coinvolto nell'inchiesta sull'appalto del CAS per i lavori della Siracusa-Gela.

Il Gup Eugenio Fiorentino oggi lo ha assolto per non aver commesso il fatto. Polizzotto non c'entrerebbe, quindi, con i reati commessi all'ombra dell'appalto, che adesso è al vaglio del Tribunale, perché tutti gli altri imputati hanno scelto il rito ordinario, sono stati già stati rinviati a giudizio e ora andranno al vaglio dibattimentale.

Il professionista palermitano, invece, ha scelto il rito abbreviato e per lui la decisione di primo grado, che lo scagiona, è arrivata già in questa fase. Polizzotto era andato ai domiciliari lo scorso marzo, quando erano scattati anche gli arresti per l'imprenditore Duccio Astaldi di Condotte Spa, il vice presidente del CAS Antonio Gazzara e altri tre tra vertici del Consorzio e imprenditori. A maggio il provvedimento era stato revocato e Polizzotto era tornato in libertà.

Oggi per lui l'Accusa, rappresentata dal PM Alessia Giorgianni, aveva chiesto la condanna a 3 anni e 9 mesi. Ma il giudice sembra aver accolto le ragioni dei difensori, gli avvocati Vincenzo Lo Re e Rosa Garofalo, scagionandolo.

Per gli altri 9 indagati, invece, il processo comincerà il prossimo 15 novembre.

Al link qui tutti gli approfondimenti sull'inchiesta