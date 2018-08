Terzo Livello, Barrile chiede liberazione. Attesa a breve la decisione del TdL

Toccherà al Tribunale del Riesame in composizione "feriale" decidere se l'ex presidente del consiglio comunale Emilia Barrile deve restare ai domiciliari o se non ci sono più esigenze concrete per mantenere quella misura cautelare, disposta all'inizio del mese dal Giudice per le indagini preliminari. A perorare le ragioni dell'esponente politico di Forza Italia è stato l'avvocato Salvatore Silvestro, che stiamane ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza custiodale. Sempre stamane il Collegio della Libertà (presidente Micali) ha ascoltato anche l'avvocato Nunzio Rosso, legale di Francesco Clemente, ex consigliere comunale di Milazzo e finito nell'inchiesta Terzo Livello per i suoi stretti rapporti proprio con la Barrile.

La scorsa settimana il Riesame ha confermato il carcere per l'imprenditore milazzese Vincenzo Pergolizzi, mentre ha accordato alle figlie Stefania e Sonia l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, facendo cadere le misure cautelari. Per tutti, fino ad oggi, pur intervenendo sul profilo cautelare, il Riesame ha comunque confermato il quadro indiziario tracciato dalla Procura.

Adesso c'è attesa per la decisione relativa alla posizione del livello "politico" dell'inchiesta, che è attesa entro la settimana.