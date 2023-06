Giulia Rizzo del Team Scaletta convocata per la Futsal Future Cup - Tempostretto

La classe 2005 del Team Scaletta, per cui gioca in Serie C ed è presenza stabile anche in A2, è convocata per il torneo riservato ai migliori giovani del panorama nazionale

MESSINA – Arriva la ciliegina che suggella una grande stagione per il Team Scaletta, quella della convocazione per Giulia Rizzo in Futsal Future Cup. La giovanissima pivot classe 2005, punto fermo della squadra di Serie C, con cui questa stagione ha messo a referto 4 goal in 7 partite, ed ormai presenza stabile anche in A2, è risultata tra le atlete convocate per la Futsal Future Cup, torneo riservato ai migliori giovani del panorama nazionale che si sfidarono a Salsomaggiore Terme, con tanto di finale in diretta su Sky Sport.



Per la società della presidente Chiara Tafuri, la selezione del talentuoso prospetto di Rizzo, che fa seguito a quella di Rosaria Cusumano avvenuta lo scorso anno per la prima edizione dello stesso torneo, rappresenta il chiaro segnale della bontà del percorso intrapreso, con un vivaio sempre più florido ed una società in grado di coltivare e fare emergere talenti che si innestano tra i migliori del panorama calcettistico femminile a livello nazionale.

