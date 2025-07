Giustizia riparativa, si fa il punto a Messina

Tavola rotonda all'Università di Messina a due anni dall'entrata in vigore della riforma

Messina – A due anni dall’entrata in vigore della giustizia riparativa, una interessante tavola rotonda a Messina per fare il punto sul tortuoso cammino della riforma. “Alleanze e garanzie per un diritto che cambia” comincerà alle 9 del 16 luglio al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

Relatori al tavolo

Al tavolo dopo i saluti delle autorità si alterneranno: il criminologo Silvio Ciappi, la mediatrice Maria Pia Giuffrida (ex dirigente Dap), la presidente del Tribunale dei Minori di Messina Maria Francesca Pricoco, la docente UniMe di diritto penale Giuseppina Panebianco, un responsabile dell’associazione Iride e dell’Ufficio servizi sociali per i minori di Messina e di Reggio Calabria, moderati dal sociologo UniMe Pier Paolo Zampieri.

Arianna fuori dal labirinto

A promuovere il convegno è stata l’associazione Iride nell’ambito del progetto “Arianna Fuori dal labirinto” realizzato col sostegno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, insieme al Comune di Messina, UniMe e la cooperativa Azione Sociale.