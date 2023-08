Gli auguri di pronta guarigione da tifosi e cittadini al presidente dell'Acr Messina Sciotto - Tempostretto

Il malore e il ricovero all'ospedale di Patti. La società ha spiegato che “adesso il presidente sta decisamente meglio ed è in fase di recupero

MESSINA – “L’Acr Messina in tutte le sue componenti augura al presidente Pietro Sciotto una pronta guarigione e auspica che presto possa tornare al timone dell’amata Acr Messina”. Il numero uno della squadra di calcio della città è stato avvolto da tanto calore dopo il malore che lo ha costretto al ricovero in ospedale. “Ammirevoli – si legge in una nota della società, nella pagina ufficiale Fb – le attestazioni di affetto e vicinanza rivolte al presidente Sciotto da tifosi e cittadini, in apprensione per le sue condizioni di salute”. La società ha spiegato che “adesso il presidente sta decisamente meglio ed è in fase di recupero. La famiglia Sciotto ringrazia il professore Andrea Consolo, primario del reparto di cardiologia dell’ospedale di Patti, il dott. Alberto Magliarditi e tutta l’equipe di medici, nonché il personale infermieristico che giornalmente, con umanità, professionalità e passione, antepongono la cura dei pazienti a tutto”.