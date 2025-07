Gli incendi a Messina, “alcuni focolai ancora attivi”

Aggiornamento del sindaco Basile, zona per zona. "Le squadre stanno continuando le operazioni di spegnimento"

MESSINA – Giornata d’incendi a Messina. Arriva l’aggiornamento del sindaco Federico Basile: “Proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi in corso. In particolare, sul Monte Santo è stato possibile salvaguardare i serbatoi dell’Amam, evitando danni alle infrastrutture idriche. Attualmente la situazione è sotto controllo, ma persistono alcuni focolai attivi in città. Si prevede un cambiamento delle condizioni meteo nelle prossime ore: intorno alla mezzanotte i venti di scirocco dovrebbero attenuarsi e cambiare direzione, favorendo un miglioramento del quadro complessivo”.

Spiega Basile: “A Calorende e Villaggio Santo: sono ancora presenti dei focolai attivi; le squadre stanno continuando senza sosta le operazioni di spegnimento. Fondo Fucile, collina vico Baglio: segnalate alte fiamme che hanno causato danni alle linee elettriche. Sono in corso le verifiche tecniche e gli interventi di ripristino. Bordonaro Cumia: incendio definitivamente estinto. Casa Bianca e Tono: situazione ancora in evoluzione, persiste qualche focolaio su cui si sta intervenendo”.

Conclude il primo cittadino: “Grazie a tutti gli uomini e le donne della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, ai volontari, a tutte le forze dell’ordine e ai piloti degli elicotteri che, con coraggio e professionalità, sono impegnati in prima linea nella gestione di queste emergenze. Grazie per ciò che fate ogni giorno per la sicurezza di tutti noi”.

Articoli correlati