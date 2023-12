Gli irresistibili brownies alla nutella: ecco come prepararli - Tempostretto

Il perfetto connubio tra gusto e morbidezza

I brownies sono un classico intramontabile della pasticceria: una deliziosa combinazione tra torta e biscotto, con la loro consistenza densa e ricca che li rende amatissimi in tutto il mondo. Ma cosa succede quando si aggiunge un tocco di Nutella a questa prelibatezza già di per sé incredibile? Nasce una vera e propria esplosione di golosità.

L’arte di creare i brownies perfetti

Per ottenere brownies squisiti, si richiede precisione nella scelta degli ingredienti e nella loro lavorazione. La Nutella, con la sua cremosità e il sapore intenso di cioccolato e nocciole, aggiunge un elemento irresistibile a questa ricetta classica.

Ingredienti:

120 gr di burro

60 gr di zucchero

4 uova

90 gr di farina

270 gr di Nutella

un pizzico di sale

una bustina di vanillina

Procedimento:

Preparare il composto base: Inizia fondendo la nutella e il burro a bagnomaria fino a ottenere un composto liscio ed omogeneo. Lascia raffreddare. Mescolare gli ingredienti secchi: In una ciotola a parte, unisci la farina e la vanillina. Montare le uova: in una planetaria con la frusta monta le uova e lo zucchero fino a quando non diventano spumose. Unire il tutto: Incorpora gradualmente gli ingredienti secchi alle uova montate con una marisa, mescolando delicatamente fino a ottenere una pastella omogenea. Aggiungere la nutella e il burro: Riscalda il composto di burro e nutella leggermente per renderlo più malleabile e incorporalo delicatamente al composto dei brownies, mescolando con cura per distribuirlo uniformemente. Cuocere: Versa il composto in una teglia precedentemente foderata con carta da forno e livellalo con una spatola. Cottura: Inforna in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a quando la superficie risulta croccante ma l’interno è ancora leggermente umido. Raffreddamento e taglio: Una volta cotti, lascia raffreddare i brownies completamente prima di tagliarli in quadrotti.

Il gusto unico dei Brownies alla nutella

I brownies alla Nutella sono un tripudio di sapori. La dolcezza della Nutella si fonde armoniosamente con gli ingredienti, creando un equilibrio perfetto tra gusto intenso e morbidezza. La consistenza umida e densa dei brownies, unita alla cremosità della Nutella, li rende irresistibili per qualsiasi amante del cioccolato.

Idee per il servizio

I brownies alla Nutella possono essere gustati da soli o arricchiti con una pallina di gelato alla vaniglia o una spruzzata di panna montata. Puoi anche decorarli con una generosa colata di Nutella fusa o aggiungere pezzetti di nocciole per un tocco extra croccante.

In conclusione, i brownies alla Nutella sono un’esperienza culinaria che non deluderà mai. Sono perfetti per condividere con amici e familiari durante feste, compleanni o semplicemente per concedersi un momento di pura golosità. Preparali seguendo questa ricetta e lasciati conquistare dalla loro bontà!

Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo