Gli organi donati dal turista in vacanza a Taormina, il Nursind: Complimenti agli infermieri del Policlinico - Tempostretto

Alonge: "Hanno contribuito con grande professionalità, per tutta la notte in sala operatoria, per consentire le operazioni del caso"

Il sindacato Nursind di Messina ha espresso soddisfazione e si è complimentato con gli infermieri dei reparti di Rianimazione e Terapia intensiva del Policlinico.

“Con spirito di abnegazione – spiega Ivan Alonge, segretario territoriale del sindacato – hanno consentito l’asportazione degli organi a un turista canadese deceduto dopo essere stato colto da malore mentre era in vacanza”.

L’uomo, di 60 anni, si trovava a Taormina. Successivamente è stato trasferito al Policlinico, dove è deceduto ed i familiari hanno dato il consenso all’espianto. Alonge ha elogiato “l’operato degli infermieri, che hanno contribuito con grande professionalità, per tutta la notte, alle operazioni che il caso ha richiesto. Ringraziamo gli infermieri, cosa che avrebbe dovuto fare anche l’azienda…”.

Il Nursind ribadisce “l’importanza e la valenza del gesto dell’uomo e dei suoi familiari, che attraverso la donazione degli organi hanno regalato una speranza ad altri pazienti. Questa generosità – conclude Alonge – è stata accompagnata con grande professionalità da tutto lo staff medico del Policlinico”.