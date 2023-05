Gli scout Messina 4 festeggiano 70 anni. Appuntamento nel fine settimana al Don Orione - Tempostretto

Stand e laboratori tematici, legati tra loro da un’ambientazione che terrà tutti con il fiato sospeso

Il Gruppo Scout Agesci Messina 4 celebra i suoi 70 anni di impegno e servizio alla comunità locale. Dal momento della sua fondazione, il “Quarto” ha avuto un ruolo significativo nella formazione dei giovani, offrendo loro opportunità uniche di crescita personale, avventura e impegno civico.

Negli ultimi 70 anni, il gruppo sito nella storica sede dell’istituto Don Orione di Messina ha contribuito a plasmare le vite di molti giovani, incoraggiandoli a sviluppare abilità di leadership, spirito di squadra, senso di responsabilità e un profondo rispetto per la natura e per la società. Attraverso le attività scout, i ragazzi e gli adulti in servizio, hanno l’opportunità di esplorare la natura, imparare le tecniche utili alla vita all’aperto, partecipare a progetti di servizio comunitario e sviluppare una solida base dei valori fondamentali.

27 e 28 maggio

Per festeggiare questo importante traguardo, il Messina 4 ha organizzato un evento, una vera e propria festa, che vedrà in primo piano le tematiche valoriali che, con continuità, il gruppo ha contribuito a portare avanti negli anni e che coinvolgerà non solo i membri attuali, ma anche ex membri, famiglie, amici e la comunità parrocchiale e territoriale nel suo insieme. Tra le attività previste, che si svolgeranno sabato 27 e domenica 28 maggio presso la storica sede sita in viale San Martino 338 Istituto Don Orione Messina, ci saranno stand e laboratori tematici, legati tra loro da un’ambientazione che terrà tutti con il fiato sospeso.

Il Messina 4 continuerà ad impegnarsi nella formazione di giovani cittadini responsabili, promuovendo valori di comunità e servizio al prossimo, offrendo ai ragazzi esperienze significative che li aiutino a crescere come individui “significativi e felici”.