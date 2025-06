Gli studenti del cineforum giurati al Festival di Taormina per il Cariddino d’oro

Un premio anche per il Festival di Venezia

ALI’ TERME – Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’I.I.S. “Caminiti – Trimarchi” di S. Teresa di Riva e dell’I.I.S.S. “Pugliatti” di Taormina che hanno seguito il cineforum organizzato dal Cinit – Cineforum Italiano, il Centro Studi Cinematografici – Sicilia e la gestione del CineVittoria di Alì Terme, parteciperanno gratuitamente al 71° Taormina Film Festival con accrediti speciali e formeranno un’apposita giuria, composta da 20 giovani selezionati nelle due scuole, che avrà l’impegno di assegnare il Premio “Cariddino d’oro”.

La giovane giuria sarà coordinata da esperti dell’Anec Sicilia (Associazione Nazionale degli Esercenti Cinematografici), dei cinecircoli “Nuova Presenza” di S.Teresa di Riva e del “S. Quasimodo” di Giardini Naxos.

La partecipazione al ciclo del cineforum da parte degli studenti, che prevedeva la compilazione di una scheda per un giudizio sintetico su ogni film visionato e a fornire una personale riflessione, è valsa anche l’attestazione di crediti formativi ed assegnare ulteriori premi.

L’Anec, ha dato la possibilità a due studentesse di partecipare al “Cinecamp” del Giffoni Film Festival a Riccione (1 – 4 luglio): sono Giulia Caminiti di S. Alessio Siculo (del S. Pugliatti) e Angelica Triolo di Furci Siculo (del Caminiti-Trimarchi).

Inoltre, gli studenti maggiorenni si sono pure cimentati in una prova scritta per il “Premio Cinit – Giuria Giovani Cinema Vittoria” quali recensori cinematografici, ovvero affrontando anche altre tematiche come la validità di inserire il cinema tra le materie di studio.

Il premio, che consiste in un soggiorno gratuito durante l’82° Festival di Venezia, è andato a Miriam Matta di Letojanni (V B Liceo Classico), mentre Lorenzo Trotto di Roccalumera (V A Liceo Scientifico) si è piazzato al 2° posto e Silvia Campailla di Nizza di Sicilia (V C Liceo Scientifico) al 3° posto.

Hanno fatto parte della giuria Orazio Leotta, Ignazio Vasta, Francesco De Luca e Massimo Caminiti, i quali hanno espresso grande soddisfazione per la qualità degli elaborati e il loro apprezzamento per la profondità critica espressa.