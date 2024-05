Gran Camposanto, dal 20 maggio la convocazione per la scelta dei posti

In caso di mancata presentazione o concessione, si procederà all'inumazione d'ufficio

Da lunedì 20 maggio 2024 saranno convocati i parenti dei defunti posti al deposito del Gran Camposanto dal 1. gennaio al 30 aprile 2024, per la scelta dei posti disponibili, in ordine cronologico per data di morte.

“Entro giugno – dice l’assessore Massimo Minutoli – sarà pubblicato un nuovo bando per diminuire i tempi di attesa delle salme in giacenza al deposito”. Per questo “è stato avviato un procedimento di verifica di tumuli centenari e/o cappelle in stato di abbandono o di nuova concessione in prossimità della scadenza”.

Prioritariamente saranno convocati per la scelta del posto coloro che hanno inoltrato istanza allo sportello telematico per “Ricongiungimento con salma del secondo coniuge deceduto giacente in deposito”. Saranno assegnate celle doppie o, in mancanza di disponibilità, due celle attigue.

A seguire si procederà alla convocazione dei parenti degli altri defunti posti al deposito.

In caso di mancata presentazione alla convocazione o qualora i familiari del defunto non abbiano aderito scegliendo la destinazione di sepoltura conseguendo la relativa concessione o non abbiano stipulato contratto, compromesso o promessa di vendita con il governatore della confraternita o completato lavori di trasformazione tumulo di famiglia entro il termine di tre mesi, si procederà all’inumazione d’ufficio.

Gli interessati e le ditte di Onoranze Funebri possono segnalare eventuali anomalie negli allegati disponibili a questo link.