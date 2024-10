Gran Camposanto e cimiteri suburbani pronti alla Commemorazione dei defunti: gli orari

In previsione dell'afflusso straordinario di cittadini è stato istituito l'orario continuato. E sarà vietato l'ingresso a vetture private

MESSINA – È già partito il lungo weekend dedicato alla Commemorazione dei Defunti, con tanti cittadini che si sono recati dalla mattinata del 31 ottobre in tutti i cimiteri della città. L’amministrazione comunale, che pochi giorni fa ha parlato dell’organizzazione al Gran Camposanto e ai cimiteri suburbani, in cui ci saranno diversi operatori delle società partecipate, navette e piante per abbellire gli ingressi, ha ricordato che fino al 3 novembre sarà in vigore l’orario continuato.

I cimiteri suburbani e il Gran Camposanto apriranno alle 8 e chiuderanno alle 16.30. Già da martedì 29 ottobre e sempre fino a domenica 3 novembre è stato vietato l’accesso a autovetture private, anche se munite di pass per i soggetti diversamente abili, al Gran Camposanto. E inoltre, nelle giornate di oggi, giovedì 31 ottobre, domani, venerdì 1 novembre, e sabato 2, la ricezione dei cortei funebri e delle salme si effettua dall’ingresso lato Baglio.