Navette, fontane e ingressi abbelliti ai cimiteri: Messina si prepara al giorno dei defunti

Basile e Minutoli, con al fianco i vertici delle partecipate, hanno parlato di investimenti: "Spesi 2 milioni per la manutenzione, oltre 5 per aumentare i posti"

MESSINA – Navette fuori e dentro il Gran Camposanto, fontane installate e piante per abbellire gli ingressi di tutti i cimiteri. Messina si prepara alla commemorazione dei defunti mettendo in campo una squadra composta da operatori delle varie società partecipate e volontari di Protezione civile, coordinati dall’amministrazione.

Basile: “Messo in campo una visione strutturale”

Il sindaco Federico Basile ne ha parlato in conferenza stampa insieme ai vertici di Amam, Atm, Messina Servizi e Messina Social City: “Il giorno della commemorazione dei defunti è un giorno in cui i cimiteri accoglieranno tante persone. Come ogni anno l’assessore si è premurato a controllare le condizioni, come facciamo sempre, e i servizi. Non a caso con noi oggi ci sono Atm, Amam, Messina Servizi e Messina Social City. La novità è che quest’anno nei cimiteri vedrete tutte le fontane attive che abbiamo sostituito con Amam nel corso di questi mesi e stiamo continuando. Abbiamo messo in campo oltre 2 milioni di euro per investimenti in manutenzione. Poi entro l’anno mi auguro che riusciremo a consegnare i lavori al cimitero di Granatari per un milione e mezzo. Ma ci sarà anche l’ampliamento dei posti in vari cimiteri per oltre 3 milioni e mezzo. Abbiamo messo in campo circa 5 milioni e mezzo per aumentare i posti, che saranno 12mila in più. La visione deve essere strutturale, non più di tappare un buco oggi e pensare al servizio di oggi e basta”.

Minutoli: “Ora la campagna di recupero di loculi e cappelle”

L’assessore Minutoli ha spiegato: “Queste attività erano state programmate già con Cateno De Luca. I progetti sono andati avanti e oggi si stanno concretizzando. Ma non ci fermiamo qua perché il nostro progetto prevede una forte campagna di utilizzo dei loculi già occupati, con il recupero dei tumuli centenari o delle cappelle senza eredi o abbandonate. Stiamo andando avanti e in sinergia con le partecipate abbiamo organizzato attività che sono tutto l’anno, non solo il 2 novembre. Un grazie a tutti e soprattutto ai volontari di protezione civile che sono un supporto fondamentale. Senza di loro non potremmo fare nulla, sono essenziali, puntuali e disponibili. E grazie ovviamente alle nostre partecipate”.

Il ruolo delle partecipate

Quale sarà il ruolo delle partecipate? Atm metterà a disposizione delle navette gratuite dal parcheggio di Villa Dante al Gran Camposanto, il 31 ottobre, l’1, il 2 e il 3 novembre dalle 8 alle 16.00 con cadenza ogni 10 minuti. Stessa cosa a Granatari con una navetta da Torre Faro al cimitero, ogni mezz’ora. La prima partirà da Cavallotti alle 9. Messina Servizi da contratto di servizio di occupa della scerbatura e della potatura. Con l’avvicinarsi della commemorazione sono stati intensificati i servizi e si opera da settimane. Lo svuotamento dei carrellati sarà continuo e l’ingresso di ogni cimitero sarà abbellito con piante ornamentali. Messina Social City si occupa di garantire al Gran Camposanto un servizio per favorire lo spostamento con operatori e mezzi all’interno del cimitero, preferibilmente per aiutare le persone con fragilità. Amam ha provveduto a installare oltre 60 fontane e ci saranno operatori per controllarle.

Torna la messa al Gran Camposanto

Minutoli ha concluso: “Al Gran Camposanto sarà celebrata il 2 novembre alle 11 la messa da monsignor Cesare Di Pietro, dopo la deposizione della corona alle 9. Il 3 invece ci sarà la messa della comunità srilankese che ha chiesto di poter partecipare e abbiamo acconsentito con grande piacere”.