Gran finale dei campionati provinciali giovanili di calcio

All'Auditorium Cristo Re la premiazione martedì 18 marzo, in quattro campi cittadini hanno giocato le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici

MESSINA – La tradizionale cerimonia di premiazione dei campionati provinciali AiCS Messina di calcio giovanile si svolgerà martedì 18 marzo (inizio ore 17.30) nell’Auditorium di “Cristo Re”. In quattro campi cittadini, si sono susseguite, a cominciare dallo scorso novembre, quasi giornalmente le appassionanti partite, che hanno avuto per protagonisti numerosi giovani atleti delle categorie: Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

Le squadre vincitrici

Le finali non hanno tradito le attese, regalando gol, emozioni e tanto sano divertimento. Per quanto riguarda il calcio a 11, ha conquistato gli ambiti titoli lo Sporting Atene, che con gli Esordienti ha superato per 3-1 ai rigori il Messina Sud, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0 a 0. Più netta (5-0) è stata la vittoria dei Pulcini, opposti ai coetanei del Camaro Academy. Nel calcio a 6, affermazioni di: Atene “Giallo” (Esordienti e Pulcini), Camaro Academy (Primi Calci e Piccoli Amici), che hanno avuto ragione rispettivamente di Gioco Sport (3-1), Camaro Academy (8-2), Sporting Club (4-3) e Garden Club. Hanno riscosso un meritato successo anche la Coppa Italia AiCS ed i Memorial: “Giuseppe Gulisano”, “Gaetano Gulisano”, “Milko Panebianco” e “Geraci”.

Margareci: “Gare entusiamanti e sempre corrette”

“È stata una bella e coinvolgente parentesi, che ha abbracciato la fine del 2024 e tre mesi del nuovo anno – dichiara il presidente dell’Aics Messina Aps Pierangelo Margareci – Abbiamo assistito a gare entusiasmanti e sempre corrette, così come prevede lo spirito dell’Associazione Italiana Cultura Sport. Ora ci godremo la passerella conclusiva, giusto riconoscimento per società, allenatori e giocatori, ai quali va il ringraziamento dell’intera organizzazione”.