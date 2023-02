Gli incivili dei rifiuti non lasciano in pace nessuna zona della città, in centro, in periferia e nei villaggi

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ennesima discarica a cielo aperto a Bordonaro accanto alla Chiesa”.

Gli incivili dei rifiuti non lasciano in pace nessuna zona della città, in centro, in periferia e nei villaggi.