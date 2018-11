Montalbano Elicona in lizza per il titolo il “Borgo dei Borghi"

E’ ripartita la sfida promossa dalla trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich, in onda su raitre. Un’edizione straordinaria questa che vedrà il borgo di Montalbano Elicona (ripescato dalla Rai, come borgo più votato in Sicilia negli ultimi 5 anni e dall’Associazione “I borghi più belli d’Italia”) e già vincitore nell’edizione del 2015, in competizione con altri 59. La prima fase eliminatoria prevede tre gruppi composti da 20 Borghi ciascuno. Montalbano Elicona è stato inserito nel gruppo B. La finale è prevista per il 24 novembre.

Montalbano Elicona è uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, ricco di storia, di arte, una bellezza naturalistica unica. E che dire dello scenario fiabesco dei luoghi storici come il Castello Svevo Aragonese, il Borgo Medievale e la parte naturalistica dell’Argimusco (candidato a Patrimonio dell’Umanità). Deve il suo nome al Mons Albanus, dove sorse il primo agglomerato urbano e la rocca di epoca romana, su questa si sovrapposero le successive fortificazioni d’impronta bizantina, araba e per finire normanna. L’appellativo Elicona risale alla colonizzazione greca. L’abitato si è sviluppato attorno al castello, in posizione dominante verso Nord, sulla costa tirrenica, di fronte alle Isole Eolie. A Ovest si apre la catena dei Monti Nebrodi e a Sud si innalza l’Etna.

Presenti oggi, l’incaricato alle attività di promozione turistica Antonino Sapienza, il giornalista Gianluca Rossellini, il sindaco di Montalbano Elicona Filippo Taranto, e per l’ufficio turismo e cultura di Montalbano Enzo Ruggeri, che hanno tenuto a sottolineare le affascinanti particolarità del territorio, necessariamente da tutelare e preservare, oltre a porgere un cortese invito a tutta la cittadinanza siciliana di votare in massa.

E’ possibile effettuare un voto al giorno, collegandosi sul sito della Rai:

http://www.rai.it/borgodeiborghi/Il-Borgo-dei-Borghi---Gruppo-B-af7c317f-7dd5-4415-b364-f448e8c70bb9.html

Antonino Sapienza: “Stiamo cercando di creare un itinerario zona ionica e zona tirrenica con al centro Montalbano Elicona per promuovere e valorizzare il territorio sotto l’aspetto turistico e culturale. Siamo inoltre particolarmente attenti alle nuove generazioni, tanto che teniamo a migliorare costantemente i contenuti sui social. L’obiettivo è quello di trasmettere ai giovani le bellezze del nostro territorio che meritano di essere salvaguardate”.

Il sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto, oltre ad incoraggiare i cittadini al sostegno per questa sfida ha annunciato ufficialmente un’importante novità: “il 6 dicembre verrà inaugurato il Castello ristrutturato. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento regionale per la ricostruzione delle due torri, e grazie anche ai rapporti diretti con la sopraintendenza che ha seguito i lavori. Sono lieto perciò di annunciare che queste aree verranno restituite alla fruizione al pubblico”.

Questo il link per collegarsi alla pagina facebook:

https://www.facebook.com/montalbanoeliconaborgodeiborghi/