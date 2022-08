Grande successo al Teatro greco di Tindari per l'evento tributo ai Pink Floyd - Tempostretto

In scena per la prima volta in Sicilia tre turnisti storici dei tour dei Pink Floyd

Grandi emozioni e soprattutto grande musica. Dopo i successi di Noto e Marina di Modica anche Tindari sabato sera ha bissato il successo delle precedenti tappe del “Pink Floyd – Tribute Laser Show” .

Straordinari sono stati i Pink’s One, che in questo mini tour per la prima volta in Sicilia hanno inserito tre turnisti storici dei Pink Floyd: la corista Machan Taylor, il sassofonista Scott Page e il batterista Gary Wallis.

L’evento tenutosi nel suggestivo scenario del Teatro Greco di Tindari ha permesso di rivivere le atmosfere uniche del rock progressivo dei Pink Floyd, band fra le più importanti nel mondo che, grazie alle loro sperimentazioni sonore e visive nei loro concerti, hanno lasciato un’impronta straordinaria nella storia della musica internazionale ancora oggi peraltro sempre viva.

Ieri sera i Pink’s One insieme ai tre “grandi mostri del palco” hanno ripercorso un importantissimo tratto del repertorio dei Pink Floyd quello dello storico tour DELICATE SOUND OF THUNDER con dentro tutti i pezzi più amati del gruppo rock britannico quali 𝑺𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑶𝒏 𝒀𝒐𝒖 𝑪𝒓𝒂𝒛𝒚 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅, 𝑴𝒐𝒏𝒆𝒚, 𝑻𝒊𝒎𝒆, 𝑾𝒊𝒔𝒉 𝒀𝒐𝒖 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆, 𝑨𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑩𝒓𝒊𝒄𝒌 𝑰𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑾𝒂𝒍𝒍.

Lo spettacolo è stato arricchito da proiezioni video ed emozionanti luci e laser show proprio come nei celebri concerti dei Pink Floyd, che conquistarono la scena internazionale grazie ai loro suoni d’avanguardia ed alle loro straordinarie performances live.

Rivivere quelle atmosfere e riascoltare i grandi successi è stata un’emozione unica per il numeroso pubblico, un salto nel passato ricco di musica di grande qualità grazie a pezzi memorabili e pietre miliari della storia del rock che non potranno essere mai dimenticate.

Importante il contributo offerto al live dai turnisti storici dei Pink Floyd, la corista Machan Taylor, dal sassofonista Scott Page e dal batterista Gary Wallis che insieme ai Pink’s One hanno dato vita ad uno spettacolo indimenticabile, tre presenze davvero speciali che hanno reso unico il grande show di ieri sera.

La tappa di Tindari del Pink Floyd – Tribute Laser Show” è stata organizzata dall’Associazione Darlin di Lino e Dario Grasso.