Il “powertino” Grifò brilla ai Campionati Nazionali, due volte nei primi dieci - Tempostretto

ROMA – Cala il sipario sul nuoto in vasca per quanto riguarda gli agonisti messinesi. Presso il centro di Pietralata si sono conclusi i campionati nazionali per quanto riguarda le categorie Juniores e Cadetti. Il messinese che più si è messo in mostra è stato Gianmarco Grifò, Cadetto della Power Team Messina, che era qualificato in tre gare (50, 100 e 200 farfalla). Il classe 2002 ha ottenuto un quarto posto nella distanza più breve a otto centesimi dal bronzo nazionale, exploit di chiudere nei primi dieci ripetuto anche nei 100 dove ha chiuso al sesto posto migliorando il suo crono.

Grifò non si è però migliorato nei 200 farfalla nuotati in 2’06.28, 16° posto finale, mentre si era qualificato con un tempo di 2’05.20. Miglioramenti invece nei 50 metri nuotati in 24.70, il tempo di qualificazione era 25.14, e nei 100 dove ha migliorato dal 55.48 al 55.03, scalando due posizioni in graduatoria nazionale tra i pari categoria.

Molto soddisfatto l’allenatore Luca Bombaci: “A questi campionati nazionali siamo stati protagonisti con il quarto e il sesto posto di Grifò, onore a questo atleta cresciuto con la Power Team sin da piccolo. Sottolineo il netto miglioramento fatto da Gianmarco tra la stagione invernale e questa estiva. Questo è stato il suo ultimo anno di categoria e quindi da settembre si programmerà la stagione per raggiungere i pass per i campionati Assoluti, cui è già molto vicino”.

Per UniMe meglio Iaria di Bavastrelli

A rappresentare l’Ssd UniMe Giorgia Iaria e Antonio Bavastrelli, entrambi Juniores. I due condividevano la stessa gara i 200 farfalla. Bene Giorgia Iaria che ha fatto registrare un 2’23.87, contro il 2’24.13 della qualificazione, piazzandosi 29ª. Antonio invece non è riuscito a migliorare il suo 2’09.83, nuotando quasi due secondi in più, e piazzandosi 43° in graduatoria nazionale. Iaria era impegnata anche nei 100 farfalla, dove il suo 1’04.36 (si era qualificata con 1’03.99) le è servito a piazzarsi in 25ª posizione. Nei 1500 stile, seconda e ultima gara di Bavastrelli, l’universitario ha chiuso al 27° posto, lo stesso ottenuto nella qualificazione, però anche qui non è riuscito a nuotare sul suo tempo di entrata alla competizione: 16’18.72 contro il 16’29.33 di Roma.

“Sono contento per le prove dei ragazzi, anche se si poteva far meglio – spiega Diego Santoro -, considerando soprattutto l’ultimo periodo di preparazione. Ma essendo entrambi al primo anno della categoria Juniores, sono state per entrambi ottime prestazioni. Abbiamo la consapevolezza che continuando a lavorare bene e sodo, come in questa stagione appena conclusa, il prossimo anno si potrà essere sicuramente protagonisti“.

Soddisfazione per la Swimblu Milazzo

“Avevamo in gara le uniche siciliane qualificatesi nello stile libero nella categoria Junior – dichiara il presidente della Swimblu Simone Zappia -, una bellissima esperienza per le nostre atlete. È una soddisfazione per la nostra società, anche perché continuiamo ad avere difficoltà nell’utilizzare l’impianto comunale per allenarci, in quanto chi l’ha gestisce ci chiede tariffe troppo esose”.

Martina Zaccone ha chiuso i 50 stile in 27.99, 53° tempo nazionale, Sofia Perdichizzi ha ottenuto la 34ª piazza nuotando i 200 stile in 2’08.97, mentre Giorgia Di Mario, recente bronzo al trofeo delle Regioni di Piombino ha nuotato i 1500 stile in 18’21.58 che le è valso il 27° tempo della manifestazione tra le Juniores.

