Il gruppo Scurria: “140 nuovi vigili urbani assunti e la viabilità non è migliorata”

Scurria, Contestabile e Capurro chiedono chiarezza all'amministrazione sui criteri di impiego, sulla distribuzione nei quartieri e sulla copertura delle periferie

140 nuovi agenti della polizia municipale e la fine di un blocco delle assunzioni che durava da oltre trent’anni. Il gruppo consiliare composto da Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile ricorda che le “assunzioni sono state fortemente volute e sbandierate da questa amministrazione come la soluzione definitiva per superare le gravi e croniche carenze di organico che limitavano l’azione della polizia locale sul territorio cittadino”, aggiungendo che “l’immissione in servizio è stata preceduta da un periodo di formazione specifica curato da esperti e forze dell’ordine per garantire la piena operatività dei neoassunti”.

Ma, evidenziano gli esponenti dell’opposizione, “nonostante l’importante incremento numerico di personale in strada, la cittadinanza continua a registrare pesanti criticità legate alla viabilità urbana, alla sosta selvaggia, alla sicurezza nei quartieri periferici e alla gestione dei flussi di traffico nei punti nevralgici della città, come la zona degli imbarchi, il centro storico e le principali arterie commerciali”. Per questo motivo, spiegano, “risulta fondamentale per il consiglio comunale conoscere l’esatta pianificazione strategica e l’efficacia del dispiegamento di queste nuove risorse per verificare se gli obiettivi di prossimità, controllo e sicurezza urbana siano effettivamente perseguiti in modo omogeneo”.

I quesiti posti al sindaco e al comando

Il gruppo consiliare chiede quindi all’amministrazione di sapere, in primo luogo, “quali siano i criteri d’impiego e la precisa ripartizione territoriale dei circa 140 agenti assunti tramite concorso; in particolare, quanti di essi siano stati assegnati alle pattuglie appiedate di prossimità e quanti ai servizi di viabilità nei punti critici”. I consiglieri intendono inoltre appurare “in quale misura il potenziamento dell’organico stia garantendo una presenza costante della polizia municipale nelle sei circoscrizioni cittadine, con particolare riferimento ai villaggi e alle aree periferiche storicamente meno presidiate”.

L’attenzione si sposta poi sull’organizzazione interna, chiedendo di chiarire “come sia stato rimodulato il piano dei turni del corpo alla luce dei nuovi innesti, e se sia stato incrementato il personale destinato ai controlli serali e notturni, come il contrasto alla malamovida, il controllo della velocità e del tasso alcolemico”. Al contempo, viene domandato “quanti dei nuovi agenti siano stati integrati nelle sezioni speciali del corpo, quali la polizia ambientale per il contrasto al conferimento illecito dei rifiuti, la polizia commerciale o la sezione infortunistica”. Infine, il gruppo chiede di verificare “se tutto il personale assunto a seguito di concorso sia stato pienamente equipaggiato con i necessari dispositivi di protezione individuale, radio e strumenti digitali di ultima generazione per l’espletamento del servizio in totale sicurezza”.