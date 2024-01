Guerra di cifre sul Museo regionale, Sud chiama Nord: “Gestione flop”

Il partito di Cateno De Luca pone "alcune domande urgenti alla Giunta Schifani": "Quali le ragioni del rifiuto a essere partner di Meet Tourism Messina?"

MESSINA – “Il Museo regionale di Messina non decolla. I confronti con gli anni precedenti, a partire dal 2017, rivelano un modesto aumento di soli 312 visitatori nel 2023, nonostante l’incremento generale del turismo nella città. Questo solleva dubbi sulla capacità del museo di attirare visitatori rispetto ad altre strutture culturali della regione”. Sud chiama Nord interviene sul tema e pone “alcune domande urgenti alla Giunta Schifani”: “Quali le ragioni del rifiuto a essere partner di Meet Tourism Messina, nonostante rappresentasse un’opportunità unica di promozione e per aumentare l’afflusso di visitatori? È previsto un intervento del governo per affrontare le criticità evidenziate nel contesto del Museo regionale di Messina? E saranno migliorate le politiche di comunicazione per sviluppare strategie di crescita?”.

A sollevare la questione è il gruppo di deputati composto da Giuseppe Lombardo, Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Alessandro De Leo, Ismaele La Vardera, Matteo Sciotto e Davide Vasta, che chiede “risposte tempestive, considerando l’importanza di affrontare prontamente la situazione del museo regionale di Messina. “È assurdo constatare – evidenzia Giuseppe Lombardo – come una struttura che custodisce opere di inestimabile pregio e valore artistico, dal Caravaggio ad Antonello, non riesca a decollare come dovrebbe. Manca chiaramente una strategia di promozione e valorizzazione adeguata. E questo è inaccettabile, considerando il patrimonio culturale di Messina. Dobbiamo intervenire senza indugi per sbloccare il potenziale di questa istituzione e garantire che possa contribuire pienamente alla crescita culturale e turistica della città e della regione”.

Di recente, il direttore Orazio Micali, in un comunicato, ha annunciato “più di 33mila presenze nell’anno appena concluso al museo, con un incasso complessivo di 104mila 280 euro a fronte di 16.636 paganti. Il totale dei visitatori nel 2023 è stato di 33.370 unità, quasi 11mila in più rispetto al 2022 (22.419 visitatori)”.

Articoli correlati