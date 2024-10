Ha costruito una serra in casa per coltivare cannabis: arrestato un 49enne ad Alì Terme

I carabinieri hanno sequestrato 15 piante alte fino a un metro e mezzo

ALI’ TERME – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Alì Terme con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno trovato in casa sua una serra strutturata per la coltivazione di piante di cannabis, durante una perquisizione domiciliare avvenuta il 16 ottobre. Ben 15 le piante sequestrate, precedentemente interrate in vasi di terracotta e alte tra mezzo metro e un metro e mezzo.

La serra costruita dal 49enne era dotata di impianti di areazione, illuminazione e irrigazione, sistemata all’interno di una stanza neutra nella sua abitazione. Sono stati trovati e sequestrati anche fertilizzanti che presumibilmente venivano utilizzati per la coltivazione. Le piante sono state consegnate ai carabinieri del Ris di Messina. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.