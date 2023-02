Hakan Başar, l'enfant prodige del piano jazz in concerto a Messina - Tempostretto

Giovedì 16 febbraio al Retronouveau il giovanissimo talento turco

MESSINA – Hakan Başar, classe 2004, prodigio del pianoforte, aveva solo 10 anni quando tenne il suo primo concerto al Pera Music Festival. Ha realizzato le sue prime registrazioni in studio a 11 anni e si è esibito all’età di 12 anni all’Istanbul Jazz Festival. Grazie al suo incredibile talento ha avuto modo di conoscere e collaborare con alcuni dei migliori jazzisti al mondo, tra cui Chick Corea che definisce le sue esibizioni come un successo assicurato. Il suo primo album “On Top Of The Roof” è stato una tappa fondamentale per Hakan insieme alla sua esibizione d’apertura del London Jazz Festival. Giovedì alle 20.30, il 16 febbraio, suonerà a Messina sul palco del Retronouveau. Con lui ci saranno Ruben Bellavia alla batteria e Paolo Benedettini al contrabbasso. Hakan a soli 19 anni ha già una carriera brillante alle spalle e un futuro ancora più promettente grazie allo studio costante e alla ricerca musicale. Il concerto a Messina sarà un vero e proprio evento.