Hockey, esordio stagionale per l’Unime contro la Pgs Don Bosco

Questo pomeriggio primo appuntamento per i ragazzi di coach Spignolo in Coppa Federale contro la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto

MESSINA – Si alza il sipario sulla stagione sportiva 2024/25 per i ragazzi del settore hockey della Ssd UniMe, impegnati oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15, sul sintetico del Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, nel derby di Coppa Federale tutto da seguire con la Pgs Don Bosco Barcellona.

Gli universitari si approcciano alla nuova stagione così come l’avevano terminata, ripartendo dal medesimo gruppo che ha ben figurato nello scorso campionato: un collettivo composto in larghissima parte da giovanissimi che nella stagione 23/24 hanno sfiorarono una qualificazione ai play off promozione. Guida tecnica ancora in mano a Giacomo Spignolo, che in fase di preparazione si è avvalso di uno staff tecnico riorganizzato con alcune figure importanti.

Girone siciliano di Coppa federale formato da quattro squadre: la favorita HC Ragusa (squadra neo promossa in A2), la Polisportiva Galatea (che dopo la retrocessione dello scorso anno è in attesa di un possibile ripescaggio per l’immediato ritorno in A2), la Pgs Don Bosco ed il club universitario, entrambi team di Serie B che cercheranno di fare quanto meglio possibile.

Il derby con Barcellona

Pronti via e torna il tradizionale derby della provincia, un match che ha sempre regalato belle emozioni. In casa universitaria si pesano assenze importanti come quelle di Federico Cardella, Alberto Rinaldi, Ivan Esposito e Antonio Soraci: per loro sarà difficile un recupero in questa fase ma sicuramente saranno protagonisti all’avvio del campionato di serie B. Come riferisce lo stesso tecnico peloritano, “Questa gara arriva dopo tre settimane di duro lavoro in fase di preparazione, fase durante la quale si è curato tantissimo l’aspetto atletico, quindi speriamo che i ragazzi non ne risentano troppo sulla gambe. Il gruppo, anche se in larghissima parte molto giovane, sono certo che farà bene, perchè adesso i ragazzi hanno sicuramente più coscienza dei propri mezzi e aspetto una buna gara. Ci siamo preparati sapendo di andare comunque ad affrontare una formazione di assoluto rispetto, con giovani molto validi che faranno di tutto per iniziare anche loro nel migliore dei modi la nuova stagione”.

Questi i convocati della Ssd Unime da parte dell’allenatore Giacomo Spignolo: Francesco Raffa, Francesco Donato, Davide Visalli, Daniele Intersimone, Salvo Auditore, Luca Provenzale, Cristian Visalli, Michele Malluzzo, Suresh Yadev, Giacomo Manganaro, Gabriele Raffa, Piero lo Presti, Gerardo Ragonese, Francesco Barone, Gabriele Surace, Cristian La Maestra.

