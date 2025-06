Hockey, l’UniMe chiude al quarto posto al Torneo Nazionale U12 a Policoro

Nella manifestazione di due giorni per la loro categoria gli universitari chiudono ai piedi del podio. Coach Spignolo: "Siamo decisamente molto soddisfatti"

Concludono la propria stagione agonistica nel migliore dei modi i giovani under 12 del team hockey della SSD UniMe che, nel fine settimana appena concluso, hanno fatto tappa a Policoro per il Torneo Nazionale di categoria. Una bellissima esperienza di sport e convivialità, che ha visto i grigio-azzurri chiudere la classifica finale al quarto posto al termine di due giornate giocate al massimo, al cospetto di alcuni dei club più titolati del nostro Paese. Questa la formazione della SSD Unime: Marco Ruggeri, Gabriele Fenga, Mattia Spignolo, Riccardo Surace, Joele Artese, Giulio La Maestra. All. Giacomo Spignolo.

La truppa universitaria parte alla grande e chiude la prima giornata di gare con due successi contro il Potenza Picena e la Polisportiva Galatea. Le vittorie proiettano momentaneamente i giovani messinesi in seconda posizione, ad una sola lunghezza dalla capolista (e poi vincitrice del torneo) Juvenilia Uras, che si era aggiudicata il match di apertura proprio contro i ragazzi allenati da Spignolo. La seconda giornata non regala, però, le stesse soddisfazioni al sodalizio peloritano, costretto ad arrendersi al termine di due gare molto combattute ed entusiasmanti a Tevere Roma e Olimpia Torre Brindisi e, di conseguenza, a scivolare in quarta posizione.

Risultato, alla fine dei conti, assolutamente positivo per gli atleti universitari, che si sono regalati un importante piazzamento ma, soprattutto, hanno vissuto una bellissima esperienza di condivisione e socialità, fondamentale per la loro crescita e per il loro arricchimento personale. “Siamo decisamente molto soddisfatti – cosi Giacomo Spignolo – i ragazzi hanno dato il massimo e questo è ciò che conta di più. Alla loro età vivere questi momenti con i propri compagni ed altri coetanei provenienti da tutta Italia è un’esperienza che non ha prezzo e, sono convinto, rimarrà nei loro ricordi per molto tempo, cosi come in quelli di tutto lo Staff e dele famiglie al seguito, che ringrazio enormemente”

Classifica Finale