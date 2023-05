Hockey su prato. Il derby di Serie B alla Pgs Don Bosco, Unime sconfitta per 4-0 - Tempostretto

Un turno infrasettimanale per una giornata di recupero che non ha sorriso agli universitari nella sfida contro i barcellonesi

MESSINA – Nel turno infrasettimanale, gara di recupero giocata giovedì 25 maggio alla Cittadella Sportiva Universitaria, la Pgs Don Bosco si è imposta per 4-0 nel derby contro l’Ssd Unime. Gli universitari resistono solamente un quarto alla formazione longanese che, pur tenendo saldamente in mano le redini della partita, rischia di capitolare in due occasioni per mano di Luca Provenzale e Michele Malluzzo. Nel secondo quarto i barcellonesi alzano il ritmo e mettono sotto i padroni di casa, che vanno sotto 2-0 con le reti ospiti di Borgese e Aliberti.

Nella seconda frazione di gioco coach Spignolo getta nella mischia tutti i giovanissimi a sua disposizione, che giocano a tratti anche un buon hockey, ma si devono pure arrendere ad alcune giocate di una squadra sicuramente più esperta, anche se giovane, che va a segno altre due volte con Scarpaci e Calabrese. Una PGS Don Bosco che, alla fine, deve sicuramente recriminare per non aver ottenuto di più a questo torneo: il risultato maturato sul sintetico della Cittadella, infatti, consegna alla Gs Raccomandata Giardini il definitivo pass per la finale play off, in programma a Moncalvo (Asti) a metà giugno.

Gli ionici saranno anche i prossimi avversari della Ssd Unime, per la gara che chiuderà anche il torneo dei messinesi, “assolutamente in linea con quelli che erano i programmi iniziali – come afferma Giacomo Spignolo – Abbiamo in atto un cambio generazionale, sono tantissimi i giovani tra il 2008 e 2007 lanciati in prima squadra e sicuramente tutto ciò tornerà utile per un prossimo futuro. Per adesso siamo soddisfatti cosi, anche nell’ultimo trasferta e gara ufficiale della stagione sarà una Ssd Unime green ed il risultato a questo punto conterà davvero poco, permettendoci di giocare la gara senza particolari preoccupazioni”.

Saranno sempre 18 gli atleti convocati per l’ultima sfida stagionale dell’Ssd Unime: Francesco Raffa, Piero Lo Presti, Gerardo Ragonese, Federico Cardella, Daniele Intersimone, Suresh Yadew, Cristian La Maestra, Cristian Visalli, Michele Malluzzo, Alberto Rinaldi, Luca Provenzale, Salvo Auditore, Manuel Puleo, Antonio Micari, Davide Fenga, Giuseppe Pinizzotto, Francesco lo Presti, Francesco Donato. Allenatore Giacomo Spignolo

