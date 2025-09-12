 I ballerini della "Syadance" impegnati nello Schiaccianoci a Taormina

I ballerini della “Syadance” impegnati nello Schiaccianoci a Taormina

Redazione

I ballerini della “Syadance” impegnati nello Schiaccianoci a Taormina

venerdì 12 Settembre 2025 - 21:39

La scuola di danza messinese ha partecipato allo spettacolo al teatro antico, con coreografie del maestro Amilcar Moret Gonzales

L’8 settembre ha visto alcuni dei ballerini  della scuola di danza di Messina “Syadance” impegnati nella rappresentazione del balletto “Lo Schiaccianoci” a Taormina. Il tutto “raggiungendo con passione e determinazione un importante traguardo”. evidenzia la direttrice artistica Giusy D’Agostino.

ballerini della scuola di danza di Messina SYAdance

Le coreografie sono state curate dal maestro Amilcar Moret Gonzales, coadiuvato dall’organizzazione del Balletto di Sicilia.  Lo spettacolo si è svolto al teatro antico. “Il progetto è nato da una selezione tramite concorso, seguita da lezioni con il maestro Amilcar per la costruzione coreografica e una serie di prove estive che hanno permesso ai nostri ballerini di brillare su quel palcoscenico, vivendo e donandoci emozioni uniche che ancora vibrano dentro di noi”, aggiunge la direttrice artistica.

“Vorremmo esprimere un ringraziamento particolare al maestro Amilcar, per la sua professionalità e disponibilità. E ai ragazzi per aver mostrato diligenza e costanza, durante le prove estive, e ai genitori per il loro sostegno e incentivo alla formazione e crescita artistica dei loro figli”, conclude Giusy D’Agostino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Teatro Vittorio Emanuele. 80 spettacoli per la nuova, variegata, stagione
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Abbonamenti agevolati Atm, ecco come si fa ad acquistarli
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED