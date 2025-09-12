I ballerini della “Syadance” impegnati nello Schiaccianoci a Taormina

La scuola di danza messinese ha partecipato allo spettacolo al teatro antico, con coreografie del maestro Amilcar Moret Gonzales

L’8 settembre ha visto alcuni dei ballerini della scuola di danza di Messina “Syadance” impegnati nella rappresentazione del balletto “Lo Schiaccianoci” a Taormina. Il tutto “raggiungendo con passione e determinazione un importante traguardo”. evidenzia la direttrice artistica Giusy D’Agostino.

Le coreografie sono state curate dal maestro Amilcar Moret Gonzales, coadiuvato dall’organizzazione del Balletto di Sicilia. Lo spettacolo si è svolto al teatro antico. “Il progetto è nato da una selezione tramite concorso, seguita da lezioni con il maestro Amilcar per la costruzione coreografica e una serie di prove estive che hanno permesso ai nostri ballerini di brillare su quel palcoscenico, vivendo e donandoci emozioni uniche che ancora vibrano dentro di noi”, aggiunge la direttrice artistica.

“Vorremmo esprimere un ringraziamento particolare al maestro Amilcar, per la sua professionalità e disponibilità. E ai ragazzi per aver mostrato diligenza e costanza, durante le prove estive, e ai genitori per il loro sostegno e incentivo alla formazione e crescita artistica dei loro figli”, conclude Giusy D’Agostino.