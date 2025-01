I “Casalinghi disperati” al teatro Annibale di Francia: “Una commedia che parla a tutti”

Lo spettacolo alle 18 di domenica 19 gennaio

MESSINA – L’associazione “Sotto il tocco” di San Giovanni La Punta si prepara a portare in scena il suo spettacolo “Casalinghi disperati”, una commedia che da tre anni non smette di divertire il pubblico. Lo spettacolo andrà in scena alle 18 di domenica 19 gennaio al teatro Annibale di Francia di Messina. Un successo duraturo, quello dei “Casalinghi”, che per l’associazione è frutto del “connubio perfetto tra un testo brillante e attuale, una messa in scena impeccabile e un cast di giovani talenti che infondono vita ai personaggi”.

“Casalinghi Disperati – spiegano – è una commedia che parla a tutti, affrontando con leggerezza e ironia i temi della vita quotidiana, dell’amicizia, dell’amore e delle piccole grandi difficoltà che ognuno di noi incontra. Un mix di situazioni esilaranti e personaggi indimenticabili che riesce a strappare sorrisi e a far riflettere allo stesso tempo. Dietro al successo di questo spettacolo c’è un lavoro di squadra impeccabile. Una regia attenta e meticolosa, che cura ogni dettaglio della messa in scena, e un’organizzazione impeccabile dietro le quinte, che garantiscono lo svolgimento perfetto della rappresentazione. Ma soprattutto, ci sono quattro giovani attori Marco Legname, Luca Parisi, Alessandro Ragua e Emanuele Leotta, veri e propri mattatori del palcoscenico, che con la loro energia e la loro bravura riescono a coinvolgere il pubblico e a renderlo partecipe della storia”.