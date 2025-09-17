I castelli di Milazzo, Lipari e Santa Lucia del Mela raccontati con tre cartoni animati

I cortometraggi realizzati dal Creative Hub messinese, che ha al suo interno cinque realtà cittadine, per il progetto INN Rete

I castelli di Milazzo, Lipari e Santa Lucia del Mela diventano tre cartoni animati. A realizzarli per raccontare la storia e la bellezza dei tre luoghi è stato il Creative Hub messinese, che unisce cinque realtà cittadine: Officina del Sole, Pomona Pictures, Sincromie, Ardeek e Bquadro. L’idea dei cortometraggi è nata per unire linguaggio artistico e strumenti digitali al servizio della valorizzazione del patrimonio storico del territorio.

Il progetto

I corti animati sono stati realizzati nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “INN Rete – Poli per l’innovazione delle comunità rurali”, finanziato con fondi Misura 19.3 del Psr Sicilia 2014-2022. Un partenariato che vede protagonisti sette GAL siciliani (Tirreno Eolie, Natiblei, Nebrodi Plus, Metropolis Est, Sicani, Rocca di Cerere, Golfo di Castellammare – capofila), quattro GAL bulgari e tre GAL polacchi.

I tre cortometraggi

Ma di cosa parlano i tre cortometraggi? Il primo è “Il mistero dello scarabeo” e parla del Castello di Milazzo raccontando una storia d’amore che cresce insieme alla fortezza, attraversando epoche, dominazioni e rinascite. Poi il Castello di Lipari in cui un gabbiano reale mediterraneo porta gli spettatori a vivere la trasformazione della città murata, prima luogo aperto e multiculturale, poi spazio di reclusione e infine simbolo di rinascita. Infine il Castello di Santa Lucia del Mela, raccontato attraverso la metamorfosi del promontorio di Mankarru.

Sfameni: “Tradizione e innovazione insieme”

A lavorare alle tre opere sono stati messinesi che lavorano nel campo dell’arte, del digitale e della cultura ogni giorno, incrociando le rispettive peculiarità e caratteristiche. Il presidente del GAL Tirreno Eolie, Mario Sfameni, ha dichiarato: “Con questi lavori vogliamo coniugare tradizione e innovazione, restituendo nuova vita a luoghi simbolo della nostra identità. I castelli non sono soltanto monumenti di pietra: sono testimoni di storie, emozioni e comunità che li hanno abitati e trasformati nel corso dei secoli”.

E ancora: “Attraverso il linguaggio universale dell’animazione, accessibile ai giovani come agli adulti, intendiamo avvicinare i cittadini e i visitatori alla nostra storia in maniera moderna e coinvolgente. È un passo importante per rendere il patrimonio culturale non solo conservato, ma anche partecipato e condiviso. Il GAL Tirreno Eolie, insieme ai partner del progetto internazionale INN Rete, crede che la vera innovazione nasca quando il digitale diventa strumento per rafforzare l’identità dei territori, favorire il turismo culturale e offrire nuove opportunità di crescita alla nostra comunità. Questi tre cartoni animati sono solo l’inizio di un percorso che guarda al futuro senza dimenticare le radici”.

Ecco i link per poter vedere le opere realizzate:



Castello di Lipari https://youtu.be/7nWv3CJrXGs

Castello di Milazzo https://youtu.be/M475OVuAVBI

Castello di Santa Lucia del Mela https://youtu.be/lV5t78cyngU