“I ciclomotori preferiscono parcheggiare sul marciapiede”

martedì 02 Settembre 2025 - 18:14

Nonostante le segnalazioni sul nuovo bitume in cui affondano i cavalletti delle moto facendole cadere, la situazione non è cambiata

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Quindi per bypassare il bitume farlocco la situazione è questa!”

L’immagine che ci è stata inviata mostra dei ciclomotori parcheggiati sul marciapiede, mentre risultano vuoti gli stalli riservati che presentano buche e deformazioni. In passato ci sono state inviate diverse segnalazioni di mezzi a due ruote caduti per l’affondamento dei cavalletti nel bitume da poco collocato.

