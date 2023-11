I deliziosi "Krumiri" con gocce di cioccolato, ecco come prepararli - Tempostretto

Un connubio perfetto tra tradizione e golosità

I “Krumiri”, quei biscotti italiani croccanti e dal sapore unico, sono un classico intramontabile della pasticceria. La loro storia risale all’Ottocento, quando un pasticcere torinese di nome Domenico Rossi creò questa deliziosa prelibatezza in onore del matrimonio tra il Re Umberto I e la Regina Margherita d’Italia. Il nome “Krumiri” è un omaggio al marchese Camillo Cavour, politico e diplomatico italiano, noto anche come “Crumiro” in dialetto piemontese.

Sebbene i Krumiri originali siano rimasti una delizia amata per generazioni, le variazioni moderne offrono una gamma di gusti e ingredienti aggiunti, tra cui cioccolato, noci e altre golosità. In questo articolo, esploreremo una variante deliziosa: i Krumiri con gocce di cioccolato.

Gli Ingredienti:

Per preparare i Krumiri con gocce di cioccolato, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 grammi di burro a temperatura ambiente

100 grammi di zucchero a velo

300 grammi di farina 00

50 grammi di fecola di patate

1 tuorlo d’uovo

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

100 grammi di gocce di cioccolato fondente

Zucchero a velo per spolverare

La Preparazione:

Inizia preriscaldando il forno a 180° gradi. In una ciotola, mescola il burro morbido e lo zucchero a velo fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi il tuorlo d’uovo e l’estratto di vaniglia al composto di burro e zucchero. Continua a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. In un’altra ciotola, setaccia la farina, la fecola di patate e il sale. Unisci gradualmente la miscela di farina al composto di burro e uova. Continua a mescolare fino a quando l’impasto diventa uniforme e si stacca dalle pareti della ciotola. Aggiungi le gocce di cioccolato fondente e incorporale nell’impasto. Trasferisci l’impasto su una superficie leggermente infarinata e lavoralo delicatamente fino a formare un cilindro di circa 4 centimetri di diametro. Taglia il cilindro in piccole porzioni oblunghe, simili alla forma tradizionale dei Krumiri. Disponi i biscotti su una teglia foderata con carta da forno e cuocili in forno preriscaldato per circa 15-20 minuti o fino a quando sono leggermente dorati. Una volta cotti, lascia raffreddare i Krumiri sulla teglia per qualche minuto, poi trasferiscili su una griglia per raffreddarli completamente. Prima di servire, spolvera i biscotti con zucchero a velo per un tocco finale di dolcezza.

Gustare i Krumiri con gocce di cioccolato:

I Krumiri con gocce di cioccolato sono la perfetta combinazione di tradizione e modernità. Mantengono la croccantezza e il sapore distintivo dei Krumiri originali, arricchiti con il delizioso contrasto delle gocce di cioccolato fondente. Questi biscotti sono ideali per accompagnare una tazza di caffè, tè o semplicemente da gustare da soli.

Con la loro storia ricca e il loro sapore irresistibile, i Krumiri con gocce di cioccolato rappresentano una delizia che unisce il passato e il presente nella cucina italiana. Sono perfetti per soddisfare la tua voglia di dolcezza o per condividere con amici e familiari in qualsiasi occasione. Preparali seguendo la ricetta sopra e goditi un’autentica esperienza di gusto italiana con un tocco di cioccolato!

Epifanio Coco; pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo

