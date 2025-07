I dubbi di Uiltrasporti sui Night Bus tra autorizzazioni e sicurezza stradale

Il sindacato ha chiesto spiegazioni sull'iniziativa presentata da Atm, che partirà stasera, ponendo alcune riflessioni sulle condizioni

MESSINA – La Uiltrasporti contro i Night Bus. Dopo l’annuncio da parte di Atm dell’iniziativa che partirà oggi da Santa Margherita e che prevede uno shuttle con musica e dj set per accompagnare i giovani nei locali, il sindacato ha espresso le proprie preoccupazioni. Ma soprattutto Uiltrasporti ha chiesto chiarimenti sulla “la compatibilità di tale evento con le vigenti normative in materia di sicurezza stradale, tutela dell’autista e incolumità dei passeggeri”.

I dubbi del sindacato

E così il sindacato ha sottolineato la necessità di promuovere attività nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni in tema di sicurezza, puntando l’indice su come “la presenza di musica ad alto volume, luci intermittenti e possibili comportamenti esuberanti a bordo potrebbero compromettere la concentrazione dell’autista, il quale resta comunque responsabile penalmente e civilmente della guida e della sicurezza del mezzo”. Tra i possibili problemi, Uiltrasporti ha segnalato “l’assenza di cinture di sicurezza” e “l’eventuale presenza di persone in piedi”, che sollevano “dubbi sull’adeguatezza delle condizioni di sicurezza per gli occupanti del veicolo”.

Ma non è finita, perché la sigla sindacale si è anche chiesto se il cambio di destinazione d’uso non sia “improprio” e se esso non richieda “autorizzazioni specifiche da parte della Prefettura, della Questura, della Polizia Stradale e del Comando di Polizia Municipale. Si chiede se sia stata verificata la conformità ai requisiti previsti per eventi su strada pubblica e per veicoli con modifiche temporanee d’uso”. Infine Uiltrasporti ha sottolineato come non intenda “ostacolare lo sviluppo di nuove forme di mobilità urbana, ma ritiene imprescindibile che ogni iniziativa sia svolta nel rispetto integrale delle normative vigenti, a tutela della sicurezza dei lavoratori, dell’utenza e della circolazione stradale”.