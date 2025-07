Verso i locali della movida a bordo del Night Bus: Atm lancia lo shuttle-discoteca

A bordo musica e dj set per accompagnare i più giovani in sicurezza in città. Sulla prima corsa anche il sindaco Basile e la presidente Grillo

MESSINA – Ci saranno anche il sindaco Federico Basile e la presidente di Atm Carla Grillo a bordo del primo Night Bus in partenza mercoledì 30 luglio dalla fermata di Santa Margherita alle 21.30. Si tratta di una corsa speciale dello shuttle notturno che per sei serata in totale (quella inaugurale e cinque nel mese d’agosto) si trasformerà in una discoteca viaggiante. Il bus di Atm proporrà musica e dj set nel tragitto verso i locali della movida, tra le due riviere di Messina.

Un mezzo, il Night Bus, con cui si punta a incentivare il trasporto pubblico tra i più giovani. E allo stesso tempo si vuole garantire la loro sicurezza, permettendo allo stesso tempo a ragazze e ragazzi di raggiungere i locali e le proprie abitazioni in maniera divertente.

Basile: “Invogliamo i giovani a lasciare l’auto”

Basile ha spiegato: “L’estate è entrata nel vivo e con questa iniziativa di ATM, condivisa dal Comune di Messina, vogliamo offrire un ulteriore servizio ai ragazzi e alle ragazze che scelgono i locali della nostra città per trascorrere le loro serate all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ormai sono tanti i giovani che decidono di raggiungere i luoghi della movida con gli autobus, ma questa iniziativa può contribuire ad invogliare tanti altri giovani a lasciare auto e mezzi a due ruote a casa e a viaggiare con i mezzi pubblici”.

Grillo: “Occasione di svago viaggiando in sicurezza”

E così ha commentato Carla Grillo: “Il legame tra Atm e le giovani generazioni è sempre più stretto. Lo dicono i numeri degli abbonamenti scolastici e universitari, ma anche quelli dell’abbonamento speciale rivolto agli under 18 lanciato dalla nostra azienda proprio qualche settimana fa. Il Night bus è stato pensato per creare un’ ulteriore occasione di svago e socializzazione per i ragazzi, che potranno godere della musica a bordo dell’autobus, viaggiando in tutta sicurezza e facendo stare tranquille le loro famiglie”.

Quando ci sarà il Night Bus

Dopo la corsa inaugurale di mercoledì 30 luglio, il Night Bus tornerà in servizio nelle seguenti serate di agosto: sabato 2, venerdì 8, sabato 16, venerdì 22 e sabato 30. Atm ha inoltre precisato che il Night bus non sostituisce ma si aggiunge al servizio ordinario dello Shuttle notturno, che continuerà a svolgersi regolarmente dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, con una frequenza di 30 minuti.