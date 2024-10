I Fridays for future in piazza per l’ambiente: il corteo anche a Messina venerdì mattina

Raduno a Piazza Antonello e arrivo davanti Palazzo Zanca. La manifestazione in centro città dalle 9 in poi

MESSINA – I Fridays for future tornano in piazza per manifestare contro le attuali politiche poco attente ai cambiamenti climatici e agli effetti che questi hanno sul pianeta. In tutta Italia gli ambientalisti sono pronti a scendere in strada con striscioni, cori e cortei, e anche lo stesso accadrà anche a Messina.

Il percorso

Il raduno è previsto alle 9 a Piazza Antonello e il corteo marcerà per il “classico” percorso lungo il Corso Cavour, poi sulla via Tommaso Cannizzaro passando davanti al tribunale e al rettorato, per girare sulla via Garibaldi e fermarsi, intorno alle 12.15, in piazza Unione Europea. Al corteo dello scorso anno, con lo slogan “Resistenza climatica”, hanno partecipato centinaia di ragazzi delle scuole superiori cittadine e di universitari, con l’Udu ad annunciare anche la sua partecipazione al flashmob nazionale del 7 ottobre 2023 contro l’autonomia differenziata.

Intanto il comune ha approvato l’ordinanza 1338 con cui sarà interdetto il traffico al passaggio del corteo. Presidi di polizia municipale e delle forze dell’ordine garantiranno il transito dei giovani in protesta, garantendo i servizi d’emergenza e il deflusso del traffico.