I Master di Swimblu e Power Team sugli scudi al Trofeo Sant'Agata - Tempostretto

La società mamertina ha chiuso al quarto posto, quella messinese era alla prima competizione e termina decima. In totale hanno conquistato 9 medaglie d'oro

CATANIA – Nella giornata di domenica le due società sono state impegnate nel 17° Trofeo Sant’Agata presso la piscina Nesima di Catania. La tappa del circuito Supermaster della Federazione Italiana Nuoto ha visto sia la Swimblu di Milazzo che la Power Team di Messina ben figurare con i propri atleti master. Per questi ultimi (immagine in evidenza) era la prima esperienza agonistica essendosi il gruppo formato negli ultimi tre anni e con le limitazioni dovute al covid non avevano ancora preso parte ad alcuna gara.

La Swimblu ha chiuso quarta (ma ha ritirato la coppa del terzo posto) nella classifica generale delle società con 35891,31 punti, mentre la Power Team ha chiuso 10ª (ritirando premio per il nono posto) con 12860,86 punti. Questo è dovuto al fatto che la società organizzatrice, la Poseidon, come consuetudine tra i Master, ci è stato spiegato, ha ceduto il proprio posto. Il podio finale ha visto La Meridiana vincere, seconda l’Idra Nuoto & Fitness e terza appunto la Poseidon che ha fatto scalare tutte le squadre dietro avanti di una posizione.

Le messinesi in totale hanno raccolto 9 ori, 12 argenti e 10 bronzi (4 ori, 11 argenti e 6 bronzi Swimblu, 5 ori 1 argento e 4 bronzi Power Team). La miglior prestazione tabellare messinese è di Alessandro Frisone M30 (categoria 30-34 anni), tecnico e atleta Power Team, che nei 200 stile libero ha ottenuto il punteggio di 870,02 in una scala dove 1000 è il record del mondo della specialità.

“Manifestazione bellissima in cui ci siamo divertiti – racconta Alessandro Frisone, responsabile nuoto Master Power Team Messina – una grande prestazione di squadra in cui abbiamo raggiunto il nono posto in classifica generale. Eravamo in nove atleti, di cui otto soltanto potevano andare a punti, non Giulia Mondo essendo under25 che non veniva conteggiata. I risultati ci dicono che gli allenamenti stanno dando i loro frutti, in vista delle regionali di inizio marzo contiamo di presentarci con un gruppo ancor più numeroso”.

I risultati della Swimblu

Citiamo i risultati degli atleti che hanno meglio figurato. Alice Fazio M30 oro nei 50 dorso e argento nei 50 stile libero; Antonino Gentile M35 oro nei 100 misti e bronzo nei 50 stile libero; Eleonora Pagano M25 oro nei 50 rana; Lidia Perdichizzi M40 oro nei 50 farfalla e argento nei 200 misti, Angelo Cardillo M50 argento nei 50 e 100 rana. La staffetta 4×50 mista mista con Fazio, Cardillo, Perdichizzi e Scibilia è di bronzo nella categoria 160-199.

I piazzamenti della Power Team

Alessandro Frisone M30 oro nei 50 e bronzo nei 200 stile libero; Santi D’Andrea M25 oro nei 50 e 100 rana; Annalisa Sorrenti M35 oro nei 50 dorso e bronzo 50 stile libero; Giuseppe Grasso M30 oro nei 50 rana; Maria Calapai M25 bronzo 50 stile libero.

Nella staffetta 4×50 mista mista Sorrenti, D’Andrea, Calapai e Frisone ottengono l’argento nella categoria 120-159. Mentre la staffetta 4×50 stile maschile, composta da Melazzo, Grasso, D’Andrea e Frisone M120-159 chiude terza.

