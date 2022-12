I numeri di Akademia Sant'Anna dopo il girone di andata - Tempostretto

L'Akademia Sant'Anna ha una tendenza a fare meglio in trasferta piuttosto che in casa. Top scorer fin qui Ebatombo e Martilotti

MESSINA – Si chiude oggi la prima metà di stagione in Serie A2 di pallavolo femminile, ma l’Akademia Sant’Anna, inserita nel girone B, ha terminato già la settimana scorsa. In questo turno, infatti, non è programmata alcuna partita per le atlete di coach Breviglieri che, da calendario, riposeranno. La Desi Shipping Akademia Messina tornerà in campo lunedì 26 dicembre per la prima partita del girone di ritorno, anche ultima del 2022, al Palazzetto Polivalente contro le calabresi di Soverato.

La classifica dice terzultimo posto con 7 punti, sfumata quindi la possibilità di accedere alla Coppa Italia che qualificava con un piazzamento nelle prime posizioni dopo il girone di andata. Il bottino di Akademia è stato di 2 vittorie e 8 sconfitte, ma i punti sono arrivati sempre e solo da tie break, vinti (2) o persi (3).

Una circostanza che la squadra del presidente Costantino dovrà risolvere diventando più cinica nella seconda parte di stagione. Una sola vittoria in casa rimontando Sant’Elia, altra vittoria al quinto sul campo di Perugia, ancora una volta rimontando, e punti singoli sul campo di Soverato, Vicenza e Montecchio. Non si può certo dire che l’Akademia non lotti specie fuori casa, nelle prime cinque disputate in trasferta ha giocato quattro quinti set. I numeri confermano questa tendenza: 2 punti conquistati in casa e 5 conquistati in trasferta.

Numeri casa/trasferta e atlete

Akademia ha fatto meglio in trasferta rispetto alle partite giocate in casa anche come punti e set totali ottenuti. Fa sorridere poi lo score della partita contro Perugia, terminata 3-2 per Akademia, dove ai punti Perugia ha chiuso avanti 100 a 99. In casa Akademia ha vinto solo 4 set, cedendone 14. In trasferta è andata meglio 9 parziali vinti, ma ugualmente 14 persi.

Tutte e 12 le giocatrici a disposizione di coach Breviglieri sono state impiegate, addirittura tutte hanno visto il campo nella sfida in trasferta a Montecchio. La partita in trasferta contro Perugia invece ha visto più giocatrici di Messina andare a segno, in nove hanno realizzato almeno un punto, tranne Catania che non è mai entrata e i due libero Faraone e Ciancio che per ruolo e caratteristiche è difficile che realizzino punti, infatti in stagione entrambe sono le uniche a zero.

Presenze e top scorer

A partire sempre nello starting six di Akademia, 10 volte su 10 incontri: Martilotti, Muzi, Pertens e il libero Faraone. Composto ne ha saltata solo una, l’ultima in casa contro Talmassons, visto che non si era potuta allenare bene in settimana e quindi non è scesa in campo. Mentre Ebatombo dopo le prime due sfide della stagione, quando non era in ancora al top della condizione, ha trovato continuità ed è sempre partita nelle formazione iniziale in campo.

La più prolifica è proprio l’opposto francese Aurelia Ebatombo che mette a segno 137 punti, una media di quasi 14 a partita, miglior prestazione i 23 punti contro Sant’Elia, seguono poi i 20 contro Vicenza, l’unica del roster messinese a raggiungere i 20 o più punti nel girone di andata. Oltre i 100 punti messi a segno anche Valentina Martilotti, top scorer di Akademia dello scorso campionato, la schiacciatrice calabrese ne ha messi sin qui a segno 113, privilegiando da vera combattente le partite fuori casa (64 punti) rispetto a quelle in casa (49 punti).

Programma 11ª giornata e classifica Serie A2

Martignacco – Roma

Vicenza – Marsala

Sant’Elia – Montecchio

Soverato – San Giovanni in Marignano

Perugia – Talmassons

Riposa Akademia Sant’Anna

Guardando le partite in programma e la classifica è difficile che Sant’Elia possa superare Akademia, alla squadra allenata da qualche settimana da Nino Gagliardi (allenatore della promozione di Messina nella passata stagione) serve una vittoria con intera posta contro Montecchio. Occhi puntati su Marsala e Vicenza, le due squadre si affronteranno e sono quelle a cui deve puntare Akademia per risalire in classifica.

Roma Volley Club 27 punti

San Giovanni in M.no 19 punti

Martignacco, Talmassons 18 punti

Soverato, Montecchio 17 punti

Vicenza 10 punti

Marsala 9 punti

Messina 7 punti (una partita in più)

Sant’Elia 5 punti

Perugia 3 punti

