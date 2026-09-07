I premi Medico di carità alla Festa sotto le stelle per una Messina solidale

Ecco chi è stato premiato nella serata promossa ancora una volta da Terra di Gesù con presidente Francesco Certo. Consegnati anche i Premi “Buon Pastore” per la società civile

MESSINA – È stata l’ennesima conferma di un grande successo. Un vero e proprio tripudio che ha saputo mettere al centro i valori più nobili: il bene, la gentilezza e la carità. Nella serata di ieri, la splendida cornice dell’Oasi Madonna del sorriso di Pace ha ospitato la nuova edizione della “Festa sotto le stelle”, organizzata da Terra di Gesù odv. L’evento ha richiamato una numerosa partecipazione di pubblico, unito dal desiderio di condividere un momento di festa e, soprattutto, di sostenere le attività benefiche dell’associazione. Un momento è stato dedicato alla memoria delle vittime di Pistunina e delle vittime della strada con l’intervento di padre Tonino Schifilliti che ha offerto la struttura per ospitare la manifestazione.

L’atmosfera magica e l’accoglienza calorosa hanno fatto da sfondo a una serata indimenticabile, capace di coniugare la spensieratezza di una notte di fine estate con l’impegno concreto verso il prossimo. Gli organizzatori, primo fra tutti il presidente di Terra di Gesù, Francesco Certo, hanno espresso profonda gratitudine per la straordinaria risposta dei cittadini e dei volontari, il cui contributo instancabile ha reso possibile la perfetta riuscita della manifestazione.

I premi Medico di carità 2026

Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Marina Bottari, sono stati consegnati i premi ” Medico di Carità 2026″ alla Brest Unit dell’Ospedale Papardo di Messina, all’Uoc di Neurologia dell’Ospedale Piemonte di Messina, all’Uoc di Neurochirurgia del Policlinico di Messina e a tre medici del territorio: Antonio Coco, cardiologo ambulatoriale; Giovanni Signorino, medico di famiglia; Antonio Pollicino, pediatra.

Consegnati anche i Premi “Buon Pastore”, dedicati invece alla società civile, a l’associazione “Il filo della memoria” di Librizzi; ai vivai Anania di Milazzo; alle parrocchie di Scarcelli e Saponara e alla giornalista messinese Simona Arena.

Hanno allietato la serata il mezzosoprano Emy Spadaro; Mariella Costantino e Michele Careno, interpreti dell’ultimo lavoro di Certo portato in scena, “Marta, storia di baracca“; The Dreamers di Alessandro Magnisi; la cantante e volontaria Carla Sergi;

la danzatrice Rosanna Gargano; la compagnia teatrale Terra di Gesù.

“I proventi e la generosità dimostrati durante la serata saranno interamente destinati alle opere caritatevoli di Terra di Gesù, che si conferma un punto di riferimento insostituibile per l’aiuto e il supporto ai più bisognosi. Un successo che va oltre i numeri e che lascia nella comunità un messaggio chiaro: la gentilezza e la solidarietà sono fari capaci di illuminare anche le notti più buie”, viene evidenziato da Terra di Gesù.